192 sakop sa NPA nisurrender

MOABOT sa 192 ka mga miyembro sa New People’s Army (NPA) gikan sa nagkadaiyang yunit mga lugar sa Mindanao nisurender ngadto sa Philippine Army (PA) sukad Hunyo 2024.

Sa niaging semana, gibutyag sa Eastern Mindanao Command nga kining mga nagsurender natala sa tunga-tunga sa Hunyo 1 hangtud Oktubre 7 karong tuiga gihatagan og dinalian nga pagtagad ug paghatag kanila sa tabang sa gobyerno ug interbensiyon aron nga makalahutay.

“These 192 individuals surrendered, and immediately after, they undergo evaluation and receive immediate cash assistance from the LGUs where they are enrolled in a program. Not only cash assistance, but there are also social interventions provided by the government to the surrenderees,” tug-an ni Major Salvacion Evangelista, tigpamaba sa EastMinCom ngadto sa mga tigbalita atol sa Davao Peace and Security press briefing, Oktubre 9.

Sumala ni Evangelista, sa dihang gipakusgan sa EastMinCom ang military operations, ilabi na sa 4th Infantry Division, ilang plano mao ang pagbungkag og dugang mga guerrilla fronts.

Iyang gihisgutan ang hurisdiksiyon sa 4th ID nga giambitan tali sa North Eastern Mindanao Regional Committee ug North Central Mindanao Regional Committee, ilabi sa Caraga Region.

Sa dihang gipangutana bahin sa ihap sa mga pusil nga ilang nasakmit, nitubag si Evangelista nga ang pagkubos sa ihap nagbase sa impormasyon nga nagmalampuson nga nahipos sa intelligence unit, pinaagi sa pag-ingon, “For firearms, we previously had 286, but now it’s down to 268.”

Niadtong Septyembre, gitaho sa EastMinComm ang 35 ka kanhi (FR) sa mga lugar lang sa ilang area of responsiblity (AOR) ang nisurender ngadto sa sabakan sa gobyerno sukad Marso ning tuiga.

Ang nagsurender, matud sa pahayag sa EMC ngadto sa mga tigbalita, nahimong posible pinaagi sa komprehensibong estratihiya, strategic collaboration sa LGUs, ang pagpatuman sa Mobile Community Support Sustainment Program (MCSSP), ug ang tabang sa Kalinaw-Southeastern Mindanao Region (SMR), usa ka grupo sa mga kanhi sakop sa rebeldeng NPA kinsa nikomitar na sa kalinaw ug panag-uli. (David Ezra Francisquete)