2-anyos namatay sa dengue

Gitaho sa CHO-Tagum niadtong Huwebes, Nobyembre 7, 2024, nga ang 2-anyos nga babaye gikan sa Barangay Visayan Village, namatay tungod sa dengue. Gikan Enero 1 hangtud Nobyembre 2, 2024, niabot na og 10 ka tawo ang namatay sa dengue sa Tagum City.

Gitaho sab sa buhatan nga laing 25 ka bag-ong kaso sa dengue ang natala gikan Oktubre 27 hangtud Nobyembre 2. Kon diin ang kinatibuk-ang ihap sa kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtud Nobyembre 2 niabot og mga 2,143, mas taas gikan 1,781 niadtong Septyembre 21, 2024.

Apil sa mga barangay sa siyudad, kon diin ang barangay nga dunay mas daghang kaso mao ang Visayan Village, uban ang 346 ka kaso, gisundan sa Apokon nga dunay 269 ka mga kaso, Mankilam nga dunay 265 ka kaso, La Filipina nga dunay 175 ka kaso, Madaum nga naay 174 ka kaso, ug San Miguel uban ang 111 ka kaso.

Base sa ilang datus, sa 2,143 ka kaso, 616 niini mga kabataan nga nag-edad og sero hangtud singko, 549 nag-edad og sais hangtud diyes anyos, 377 naa taliwala sa 11 ug 15, ug 601 nag-edad og 16 ug pataas.

Gidasig sa CHO-Tagum ang publiko nga mohimo og "preventive measures" aron sa pagpakubos sa ihap sa mga kaso sa dengue, kay ang namatay sa maong sakit padayon nga nitaas.

"Aron masumpo ang pagsaka sa mga kaso sa dengue, ang City Health Office nag-awhag sa publiko nga molihok dayon ug ipatuman ang mga mosunod nga preventive measures,” awhag sa CHO sa Facebook page.

Nihikyad gilayon ang CHO og dinalian nga aksiyon ug gidasig ang publiko nga iimplementar ang "5S strategy: Search and destroy mosquito breeding sites; Self-protect against bites; Seek early medical consultation; Support fogging in outbreak areas; and Sustain hydration". Ila sab nga gipahimug-atan ang kaimportante sa "4 p.m. habit and the Oplan Kulob" nga inisyatibo.

Ang buhatan dugang nagdasig sa publiko nga mobisita sa pinakaduol nga Barangay Health Center o ospital kung makasinati og mga simtomas sa dengue. Giawhag sab nila ang katawhan nga suportahan ang "dengue spraying" nga aktibidad kung dunay risgo sa "outbreak" ug pabiling "hydrated" pinaagi sa pag-inom og daghang tubig.

Kahinumdoman nga nipagawas si Mayor Rey T. Uy og Executive Order (E.O.) 065, Series of 2024, nga maghimo og inisyatibo sa Citywide Clean-Up Drive, uban sa E.O. 062, Series of 2024, nga nagmugna sa Aedes-Borne Viral Diseases Task Force isip kabahin sa paningkamot sa pagtubag sa nagkataas nga ihap sa mga kaso sa dengue. (Rojean Grace G. Patumbon)