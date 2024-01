2 peke mga sundalo gikasohan

PAGSUPAK sa Article 179 sa Revised Penal Code (RPC) kun Illegal use of Uniform and Insignia ug ang Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang giatubang nga kaso sa duha ka mga lalaki kinsa giingong peke nga mga sundalo, suma sa opisyal sa Task Force Davao (TFD).

Sumala ni TFD Officer-in-Charge Col. Ronaldo Valdez nga peke ang duha ka mga lalaki nga naharang sa TFD checkpoint sa Brgy. Lacson, Calinan District, Davao City, Huwebes sa gabii, Enero 11, 2024.

Gipangtago ang pangalan sa duha ka mga dinakpan, kinsa ang usa kanila 25-anyos nga taga Poblacion Trento, Agusan del Sur, ug ang usa 31-anyos nga taga Brgy. Sasa, Davao City.

Sa report, nasayran nga ang duha ka mga lalaki nagsuot og uniporme sa sundalo ug nakuhaan sila’g armas diin sakay sila sa usa ka pickup.

Sa ilang pag-abot sa checkpoint, natahap ang mga personahe sa TF Davao hinungdan nga gipadaplin sila ug giinterogar.

Dihang mora'g katahapan ang ilang mga tubag, misamot ang pagduda sa mga TFD personnels, hinungdan nga gikustodiya sila.

Nasuta nga peke sila, diin nagtakin pa og mga pusil nga walay igong mga papeles.

Ang nasampit nga pusil mao ang usa ka Cal. 9mm pistol (BERSA) nga dunay serial number 16574 nga naay usa ka magazine ug katorse ka mga buhing bala. Laing usa ka Cal. 45 pistol (ARMSCOR) nga dunay serial number 1003470 ug naay usa ka magazine ug pito ka mga buhing bala.

Sumala ni Col. Valdez nga mahimong nalambigit ang mga dinakpan sa mga ilegal nga kalihokan samtang nagpakaaron-ingnon nga usa ka sundalo.

"They might be involved in illegal activities while pretending to be a military man", ingon ni Col. Valdez.

Gikustodiya na sa Calinan Police Station ang mga dinakpan.