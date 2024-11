2 probinsiya, 5 siyudad, 27 munisipyo nidawat sa SGLG 2024

MIABOT og 714 ka mga siyudad, lungsod ug probinsiya sa tibuok Pilipinas ang nakadawat og prestihiyusong Seal of Good Local Governance (SGLG) alang sa 2024 gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) isip testamento sa tinguha alang sa excellence sa lokal nga pagdumala karong tuiga.

Sa 714, 41 niini mga probinsiya, 96 kasiyudaran, samtang 577 ang mga munisipyo.

Apil sa nahimong awardees sa maong prestihiyusong pasidungog sa mga probinsiya sa Davao Region mao ang Davao del Sur ug Davao del Norte.

Sa mga siyudad, awardees pud ang Digos City, Island Garden City of Samal, City of Mati, Panabo City ug Tagum City.

Samtang mga munisipyo sa Davao del Sur nga nahimong awardees mao ang Bansalan, Magsaysay, Malalag, Matanao ug Santa Cruz; sa Davao Occidental, naa ang Don Marcelino, Jose Abad Santos ug Malita; sa Davao Oriental, apil ang Caraga, Cateel, Governor Generoso, Lupon, San Isidro, ug Tarragona; sa Davao del Norte apil ang Asuncion, Braulio E. Dujali, Carmen, New Corella, ug Santo Tomas; sa Davao de Oro nalakip ang Compostela, Mabini, Maco, Mawab, Monkayo, Nabunturan, New Bataan, ug Pantukan.

Ang maong komendasyon nagpasiugda sa malungtarong dedikasyon sa mga siyudad, lungsod ug probinsiya sa pagpatunhay sa transparency, accountability, ug epektibong pagdumala.

Ang Mati City, giila sa ikatulong higayon ubos sa SGLG program, nagbarog isip usa ka "beacon" sa maayong pagdumala sa Davao Oriental.

Ang dedikasyon sa mga siyudad sa paghatag og kalidad nga mga serbisyo, pagpalambo sa inklusibo nga pagtubo, ug pagmugna og luwas, malungtaron nga palibot nagpakita sa mga sumbanan nga gitakda sa inisyatiba sa SGLG.

Isip tulo ka higayon nga nakadawat, ang Mati makanunayon nga nagpakita sa iyang pasalig sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga sakop niini samtang nagsunod sa etikal ug responsable nga mga prinsipyo sa serbisyo publiko.

Ang mga LGUs nga nakaangkon niini nga pasidungog miagi sa usa ka higpit nga proseso sa ebalwasyon, nga nag-assess sa financial administration, disaster preparedness, social protection, health, education, peace and order, business-friendly, ug environmental management.

Gihimo sa DILG ang opisyal nga listahan sa mga awardees nga anaa sa ilang website, ubos sa "Reports and Resources" section.

Samtang nangandam ang mga nakadawat sa SGLG nga pormal nga ilhon, nagpadayon sila sa pagdasig sa ubang LGU sa ilang dili matarug nga dedikasyon sa serbisyo publiko. (WGM uban ang taho ni JPC)