2 suspek sa pagpamomba sa MSU gitudlo sa mga survivors

MARAWI CITY — Positibo nga giila sa mga survivors sa MSU bombing ang mga suspek sa pagbusikad sa Dimaporo gymnasium sa MSU-Marawi.

Kini base sa SITG-MSU Dimaporo Gymnasium Explosion update nga gipahigayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office.

Gipangunahan ni Regional Police Director B/Gen. Allan Nobleza ang maong press conference uban ni Lanao Sur Police Director Col. Robert Daculan, ug Task Force Marawi Commander Col. Ian Noel Ignes.

Matud pa ni Nobleza nga duha ka persons of interest ang giila sa PNP sa maong krimen. Kini mao ang mga alyas Kadapi Mimbesa alyas Engineer ug Arsani Membisa alyas Khatab o Hatab ug Lapitos.

Si alyas Engineer adunay pending nga warrant of arrest tungod sa kasong illegal possession of explosives, kidnapping, ug serious illegal detention. Duna sab siya’y patong sa ulo nga moabot sa P600,000.

Ang ikaduhang suspek nga si Lapitos, dunay duha ka warrant of arrest sa kasong murder.

Ang duha pulos mga miyembro sa Daulah Islamiyah-Maute Group.

Si Nobleza niingon nga ang duha natumbok human mailhi sa duha ka survivors.

Si alyas Engineer milingkod sulod sa gym ug nagbutang og bomba samtang si Alyas Lapitos naghulat sa gawas sakay sa motorsiklo nga gigamit nga maoy getaway vehicle.

Laing John Does ang giingong maoy lookout sa nasangpit nga krimen sumala pa ni Nobleza.

Sa pagkakaron, gipahugtan pa sa military ug kapulisan ang seguridad sa pakigtambayayong sa provincial ug municipal governments sa Marawi ug Lanao del Sur ug sa pamunoan sa MSU sa pagpabalik sa normal nga sitwasyon sulod sa school campus.