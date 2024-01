213,000 pamilya gilampurnas katalagman

GITAHO sa Office of the Civil Defense-Davao (OCD-Davao) nga ang ihap sa mga naapektuhang pamilya sa Davao Region nitaas pa ngadto sa 213,000.

Mga 213,260 ka pamilya ang naapektuhan sa shear line ug ang 111,984 niini gikan sa Davao de Oro, 66,735 gikan sa Davao del Norte, 1,234 gikan Davao Occidental, 30,848 gikan sa Davao Oriental, 24 gikan sa Davao del Sur, ug 2,435 gikan sa Davao City.

Hinuon sa progreso sa pamakwit, nagpakita nga pipila sa mga bakwit nibalik na sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, 864 ka pamilya nagpabilin sa pasilungan sa Davao de Oro, 1,148 sa Davao del Norte, 299 sa Davao Occidental, 647 sa Davao Oriental, 16 sa Davao del Sur, ug 959 sa Davao City.

Taho sa Davao de Oro nga dunay 12 ka tawo ang namatay sa landslide sa Mount Diwata, Monkayo, usa angol sa pagbaha sa Maragusan, ug usa angol sa landslide sa Pantukan.

Dunay tulo ka balay nga hingpit gyud nga naguba ug usa ang parsiyal nga naguba sa munisipalidad sa Caraga while samtang dunay 12 ka parsiyal nga naguba nga mga balay sa munisipalidad sa Baganga.

Bahin sa imprastraktura, pitoka mga dalan sa Davao de Oro ang dili pa maagian ug duha ka tulay hingpit gyud nga naguba. Sa Davao del Norte, upat ka mga dala di pa maagian ug duha ka tulay naguba sab.

Mga 45 ka mga barangay sa Davao de Oro ug walo ka mga barangay sa Davao Oriental ang naapektuhan sa landslide daplin sa kadalanan.

Ang ihap sa mga barangay naapektuhan sa pagbaha sa Davao de Oro naa sa 297, Davao del Norte niabot og 89, Davao Occidental dunay 20, Davao Oriental dunay 86, Davao del Sur dunay usa, ug Davao City dunay 20.

“Number of barangays and affected families are expected to increase -- all affected LGUs (Local Government Units) are now conducting RDANA (Rapid Damage Assessment and Needs Analysis),” matud sa OCD sa taho.

Samtang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD-Davao) naghatag og relief goods ngadto sa mga naapektuhan nga mga molupyo pinaagi sa pag-apud-apod og 39,693 ka food packs.

Ang departamento nihatag sab og 60 pakite sa bugas ngadto sa munisipyo sa Caraga, P130,000 kantidad sa family food packs ngadto sa munisipyo sa Asuncion.

Mga P487,920 kantidad sa food packs ngadto sa Tagum City, P119,500 kantidad sa food packs ngadto sa munisipalidad sa Kapalong, ug P15,000 kantidad sa food packs ngadto sa San Isidro.