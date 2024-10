250,000 pinayuhot nga yosi sapon

PASAKAAN og kaso nga kalapasan sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) and National Tobacco Administration Rules and Regulations ang usa ka negosyante nga nadakpan nga namaligya matud pa og pinayuhot nga sigarilyo alas 2:00 sa hapon, Miyerkules, Oktubre 23, 2024, Makilala, probinsiya sa Cotabato.

Giila ang suspek nga si Jake Arnejo, 34-anyos, minyo, negosyante og sigarilyo, ug nagpuyo sa Purok 14, Barangay Poblacion, Makilala.

Gibutyag ni Cotabato Police Provincial Office Director Colonel Gilberto Tuzon nga nakadawat og taho ang Makilala Municipal Police Station nga dunay namaligya og ilegal nga sigarilyo sa merkado publiko.

Abtik nga milihok ang kapulisan sa Makilala MPS, uban CCPO Intelligence Unit ug naabtan gyud ang mga trahabante sa Bugas Barato Store nga nagdiskarga og smuggled cigarettes.

Gipangitaan sila og documentary stamps gikan sa Bureau of Inernal Revenue ug uban pang papeles apan way mapakita ang tag-iya sa tindahan.

Nakompiska sa mga pulis ang kantidad P250,000 nga sumuggled cigarettes.

Balhog na sa prisohan sa Makilala MPS ang suspek ug pasakaan og tukmang kaso ngadto sa korte. (Edgar E. Fuerzas)