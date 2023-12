3 langyaw nagpayuhot yosi dakpan

TULO ka mga Indonesians kinsa ilegal nga nisulay og payuhot og mga sigarilyo nga gibanabana nga nikantidad og P2 milyon sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental gidakop sa Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) niadtong Disyembre 11.

Sa detalyado nga taho nga gipagawas ni spokesperson Lieutenant Commander Jerome Bryan Mauring, Police Station (PS) 37, BRP Artemio Ricarte pinaagi sa operational control sa Naval Task Force 71 nakasakmit og demotor nga bangka uban ang kapin 50 ka karton nga pinayuhot nga mga sigarilyo.

Samtang, sumala ni Commander Ronald Paras, Naval Task Force Group 71, ang tulo ka mga langyaw mag-atubang og kasong pagpayuhot ubos sa Republic Act (R.A) 10847 labing nailhan isip Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

Dugang pa sa balaod nga "An Act declaring large-scale agri-fisheries commodities and tobacco smuggling, hoarding, profiteering, cartelizing, and other Acts of market abuse as economic sabotage."

Dugang pa ni Paras nga ang nahisgutang mga nadakpan nga mga suspek wala makapakita og mga dokumento sa ilang kargamento naglakip sa legal nga papeles nga magpamatuod sa ilang presensiya sa teritoryo sa Pilipinas.

Mga suspek daling gitunol ngadto sa Naval Forces Eastern Mindanao, niadtong Martes sa buntag, Disyembre 12 ug ibalhin ngadto sa Sasa Police Station sa kasamtangan.

Sa pikas bahin, ang mga kinarton sa gipayuhot nga sigarilyo naa sa bodega sa Bureau of Customs (BOC) sa Panabo City alang sa pagsusi.

Sukad sa pagsulat ning balita, kapulisan kasamtangan nang naglusad og imbestigasyon aron nga madeterminar ang tag-iya nga nagpaluyo sa gipayuhot nga mga sigarilyo.