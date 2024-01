3 priso niikyas

DAVAO DEL NORTE -- Tulo ka mga piniriso ang naka-eskapo sa selda sa Asuncion Municipal Police Station sa lungsod sa Asuncion.

Gibutyag nga alas 10:19 sa gabii, Enero 3, 2024, nasuta sa naka-duty nga pulis sa nahisgutang presinto nga ang iron bar sa selda nabawog na ug tulo sa mga priso naka-eskapo na.

Ang mga piniriso nga nakapuga giila nga sila James Ebol Mayaki, 15, ulitawo nga taga Barangay Canatan, Asuncion; Bonifacio Masayang Bilanda alyas Bony, 36, taga Purok 3, New Malaga, Barangay Dalisay, Panabo City; ug Sanny Alimao Pangias, 20, laborer nga molupyo sa Purok 14, Pasil, Barangay Cambanogoy, Asuncion.

Base pamahayag sa laing priso nga wala panganli nga alas 9:31 sa gabii sa samang adlaw, nakadungog siya og tinaginting sa puthaw apan wala niya kining gipanumbaling sa pagtuo nga hinimoan sa naka-duty nga pulis.

Sa gihimong pagsusi, nasuta nga ang maong tulo ka mga priso nakahimo sa pag-eskapo gikan sa selda sa Asuncion Municipal Police Station pinaagi sa paggabas sa puthaw nga rehas sa selda ug migawas agi sa tuong bahin sa kilid nga pultahan sa presento, dayong milukso sa kural sa likod nga bahin ug dayong mikagiw palayo sa wala masayring direksiyon.

Gibutyag nga ang naka-eskapo nga si Mayaki nag-atubang og kasong Robbery with Violence against and or Intimidation sa Regional Trial Court Branch 31, ilawom ni Judge Arlene I. Lirag-Palabrica.

Samtang sila Bilanda ug Pangias parehong nag-atubang og kasong Carnapping sa RTC Branch 30 ilawom ni Judge Sharon Rose T. Sarracin.

Gilusad na ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Asuncion MPS aron nga madakpan og balik ang mga nakapuga sa ilang presinto.