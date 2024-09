3 titser sa Davao City naka-award

TULO ka mga magtutudlo gikan sa Schools Division sa Siyudad sa Davao gipasidunggan bag-ohay lang tungod sa ilang talagsaon nga kontribusyon sa natad sa edukasyon.

Unang gipasidunggan mao si June Elias V. Patalinghug nga nahimong 2024 National Winner sa Pag-asa Award gikan sa Civil Service Commission. Nabantog ang tanang paningkamot ni Patalinghug tungod kay iyang gipataas niini ang standard sa edukasyon sa Ciriaco Mariano Elementary School sa Matina ning siyudad, Talomo District nga mihatag sab og inspirasyon sa mga kaubanang magtutudlo sa tibuok dakbayan. Si Patalinghug maoy School Head sa Ciriaco Mariano Elementary School isip Master Teacher II.

Midaug usab sa regional level ang mga magtutudlo nga sila Armando N. Blando, Head Teacher IV sa Alambre Elementary School, Piedad District, ug Noemi A. Amandoron, Teacher I sa Gilun Elementary School, Marilog B. District ning siyudad. Gidawat nila ang 2024 Regional Pag-Asa Award tungod sa ilang paningkamot nga mapabilin ang kultural nga mga kabilin (cultural heritage) sa mga lumad kun Indigenous Peoples (IPs).

Si Blando, migama og literacy modules aron nga mapabilin ang native language kun sinultihan sa tribong Bagobo-Tagabawa samtang si Amandoron, kinsa sakop sa tribong Matigsalug, tinud-anay sab nga miserbisyo sa iyang komunidad. Ang ilang paningkamot miseguro nga makab-ot ang tinguha nga wa'y batang mabiyaan sa edukasyon.

“The whole DepEd Division of Davao City celebrates, proving that exceptional leadership and dedication lead to transformative change. The victories of Mr. June Elias V. Patalinghug as National Pag-Asa Award winner, alongside Armando N. Blando and Noemi A. Amandoron as Regional Awardees, showcase the division's commitment to educational excellence and cultural preservation, ensuring every learner's success,” pahayag ni Reynante A. Solitario, Schools Division Superintendent, CESO V sa dakbayan. (July Aubrey R. Ngo, uban sa taho sa PR)