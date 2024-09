39 patay sa dengue; pa-ospital libre na

GIMANDO ni Health Minister si Dr. Kadil "Jojo" Sinolinding Jr. sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) sa tanang ospital sa gobyerno nga dunay gitagana alang sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients (MAIFIP) sa ilang buhatan, nga libre na ang tanan nga gasto sa pagpatambal sa mga pasyente sa dengue.

Kini tungod sa nagkadaghang kaso sa dengue sa rehiyon.

Sa pinakaulahing talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit (Resu), naa na sa kinatibuk-an nga 7,224 ka gidudahang mga kaso gikan sa 3,797 ka gikonsiderar nga probable cases samtang adunay 122 ka kompirmadong kaso sa rehiyon.

Niabot na sa 39 ang ihap sa nangamatay tungod sa maong sakit.

Matud ni Sinolinding, ang maong inisyatibo kabahin sa ilang paningkamot aron maseguro nga mahatagan og maayong panglawas ang tanang mga kabus sa rehiyon.

Subling gipahinumdoman ni Sinolinding ang tanan nga ang sakit nga dengue dili magpili sa panahon, ting-ulan man o ting-init, busa kinahanglang sundon ang 4s batok sa dengue nga mao ang: Pangitaa ug gub-a ang mga lugar sa pagpasanay sa lamok sama sa mga daan nga ligid, kaldero, balde, ug drum.

Secure self-protection sama sa pantalon, long sleeved nga sanina ug mosquito repellant.

Pagpangayo og sayo nga konsultasyon ilabi na kung adunay mga sintomas sa dengue sama sa taas nga hilanat ug sakit sa lutahan, kaunoran ug kasakit sa likod sa mata, rashes sa lawas, pagdugo sa ilong, pagsuka ug kalibanga ug pagluya. (EEF)