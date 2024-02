3K pamilya sa Davao Region gilunopan

DAVAO REGION -- Mokabat sa 3,000 ka pamilya ang naapektuhan sa Davao Region sa "trough of the Low-Pressure Area" (LPA).

Sa taho sa Office of Civil Defense (OCD-Davao), sukad Pebrero 1, 2024, ang ihap sa mga naapektuhan nga pamilya sa Davao de Oro, Davao Oriental, ug Davao City nitaas hangtud 3,510, sa maong ihap 2,103 gikan sa Davao de Oro, 1,368 gikan sa Davao Oriental., ug 729 gikan sa Davao City.

Sa 2,103 naapektuhan nga pamilya sa Davao de Oro, 172 gikan sa Compostela, 439 gikan sa Monkayo, 1,164 gikan sa New Bataan, unom gikan sa Maragusan, 34 gikan sa Montevista, 218 gikan sa Nabunturan, aug 61 gikan sa Pantukan. Sa 1,368 naapektuhan nga pamilya gikan sa Davao Oriental, 64 gikan sa Cateel, 38 gikan sa Caraga, upat gikan sa Boston, 120 gikan sa Governor Generoso, ug 1,142 gikan sa Mati City.

Samtang ang mga pamilya sulod sa evacuation centers sa Davao de Oro naa sa 96 ug 105 sa Davao Oriental.

Mga pito ka mga barangay sa Davao de Oro ug walo ka barangay sa Davao Oriental apektado sa mga pagbaha samtang landslide nga mga hitabo sa Davao Oriental naa sa lima ug pito sa Davao de Oro.

Ang duha ka mga probinsiya naa pay tulo ka mga dalan nga di pa maagian tungod sa pagdahili sa yuta ug pagbaha, samtang dunay lima ka mga barangay sa Davao Oriental nga nakasinati og power interruptions samtang duha ka barangay sa Davao de Oro way tubig.

Mga 44 ka lokal nga panggamhanan (LGUs) sa rehiyon nagdeklara og suspensiyon sa klase ug 24 alang sa suspensiyon sa trabaho.

Sa pagsuwat ning balita, walay nataho nga namatay o naangol sa rehiyon tungod sa pagdaut sa panahon.

Si Ednar G. Dayanghirang, Regional Director sa OCD-Davao nagsulti atol sa paghinabi sa Davao City Disaster Radio (DCDR), nga kasagaran sa mga danyos mao ang mga inprastraktura sama sa mga dalan ug tulay. Dugang pa nga mga agrikultural nga mga pananumo sab nadanyos tungod sa pagbaha.

Gipadayag ni Dayanghirang nga ang Davao de Oro, Davao Oriental, ug Davao del Norte nagdeklara na og state of calamity. Iyang gitumbok nga di lang kini epekto sa LPA; apan kombinasyon kini sa mga epekto sa "shear line and trough".

Samtang ang Department of Science and Technology-Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (DOST PAG-ASA) sa ilang General Flood Advisory number 8 nga giisyu alas 6 sa buntag, Pebrero 1, nagkanayon nga dunay kasarangan ngadto na sa okasiyonal nga kusog nga ulan sa rehiyon tungod sa Northeast Monsoon nga nakaapekto sa Luzon ug sa trough of the LPA nga makaapekto sa Mindanao. Mga kasapaan ug kasubaan sa Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, ug Davao Oriental posibleng maapektuhan.