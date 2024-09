5 'fault lines' sa Davao City tay-ogonon

KINAHANGLAN mahibalo ang katawhan asa ang mga active faults area aron dili madisgrasya panahon dunay linog.

Gihimo ang earthquake Information Education Campaign (IEC) sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City diin gitambungan sa daghang mga residente Martes sa buntag, Septyembre 24, 2024.

Kauban sa local and national government agencies, mga residente naminaw sa gipangbutyag nga mga active faults diin ang Davao City partikular sa Central Davao Fault System dunay lima ka mga segment nga gilangkuban sa Tamugan Fault, Lacson Fault, Dacudao Fault, Pangyan-Biao Fault, ug ang New Carmen Fault.

Ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), uban sa pakigtambayayong sa Office of the Civil Defense (OCD-11), Department of Science and Technology- Philippine Institute of Volcanology and Seismology (DOST-PHIVOLCS), madasigon nga mipahibalo sa mga residente sa Barangay Riverside mahitungod sa active faults sa ilang dapit.

Gihatagan usab sa mga kawani og mga flyers ug posters ang mga residente nga nagpakita kung unsa ang kinahanglang buhaton niini kung adunay linog.

Si OCD Regional Director Edgar Dayanghirang miingon nga ang kalihokan gitumong sa pag-andam ug pagpasidaan sa mga Dabawenyo bahin sa mga lokasyon sa mga fault lines.

“Kinahanglan ang katawhan adunay kaalam [asa ang fault lines] aron makapangandam. Ug ang balay nako giagian diay og liki, at least makaplano na ta'g unsa atong himuon,” ingon ni Dayanghirang.

Gipaklaro sab sa opisyal nga wala pa’y namugna nga ekipo nga mopasidaan nga dunay linog nga moabot, busa kinahanglan nga andam kanunay ang katawhan sa mga angay ug nag-unang himuon. (JPC)