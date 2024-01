50,000 ka tawo mobaha sa square

HUMAN sa hiniusang panawagan “Dabawenyos are not for sale” bahin sa init nga hisgutanang people’s initiative (PI) nga mag-usab sa 1987 nga Konstitusyon sa Pilipinas, liboan nga mga Dabawenyo gitakdang maglusad og peace prayer rally batok sa charter change (Cha-cha).

Dul-an 50,000 ka molupyo gikan sa nagkadaiyang lugar sa dakbayan magtigum ug mopadayag sa ilang negatibong sentimento alang sa “Unity for One Nation, One Prayer” rally sa San Pedro Square, San Pedro Street ugmang adlawa, Dominggo, Enero 28 karong tuiga.

Sa paghinabi sa radyo uban ni Davao City Police Office (DCPO) spokesperson Captain Hazel Tuazon sayo ning semanahana, gibutyag sa opisyal nga kapin sa 300 ka "uniformed personnels" gikan lang sa ilang ahensiya ang ipakatag aron nga bantayan ang lugar ug ipatuman ang mga restriksyon.

Ang maong ihap wala maglakip sa mga volunteers, security forces ug uban pang force multipliers nga importante kaayo sa mas hugot nga pagbantay sa dakbayan.

Hinuon, giklaro sa opisyal, nga duna nay "soft deployment" karong adlawa, Sabado sa buntag, Enero 27 ug katapusang deployment sa tanang personahe sa Enero 28 sa ala 1:00 sa kaadlawon.

Unya gidugang pa ni Tuazon nga ang usa ka dakong lugar nga ilang pagabantayan mao ang unang rally nga himuon sa Grand Menseng Hotel, Magallanes.

Kini nagpasabot nga mga raliyesta nagkinahanglan nga motuman sa kasagarang "norm of the security measures" aron nga malikay sa pag-atubang og kalapasan ug uban pang legal nga silot nga ipatuman sa ahensiya.

“Pareho ra gihapon ang do's and dont's kadtong mga dagko nga bag, back pack mga pointed object, sharp object specially firearms kana bawal gyud na sa usa ka event area kung magdala sila og tubig dapat makita unsay sulod,” tin-aw ni Tuazon.

Samtang sa managlahi nga paghinabi uban ang Department of Interior and Local Government - Davao Region (DILG-Davao), ang rehiyonal nga ahensiya nagbahad sa mga opisyales sa barangay sa dakbayan nga gamiton ang pampubliko ug gipanag-iyahan sa gobyerno nga mga rekursos alang sa ilang kaugalingong interes kay mopakubos kini sa ilang integridad nga politikal.

“Pwede silang moapil, however dili pwede nga gamiton ang resources sa government sa ilahang pag-apil kung duna may activity nga People’s Initiative. Meaning, dili pwede nga gamiton nila ang kagamitan sa gobyerno,” tataw ni DILG-Davao regional director Alex Roldan.

Kahinumdoman nga gisalikway ni First District Representative Paolo "Pulong" Z. Duterte ang politikal nga kalihukan nga gipangulohan matud pa ni Representative Margarita "Atty. Migs" Nograles sa Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist sa Davao City.

Ang kanhi presidente, Rodrigo Duterte, nagkuwestiyon sa tumong sa kalihukan, ug nagtawag niini nga lingla nga nagpapas sa democratic will sa katawhan.

Gitaho nga daghang tigpasiugda ug grupo sa pro-Cha-cha sa tibuok nasud naglusad sa kabarangayan og kalihukan pinaagi sa paghatag og tag P2,000 hangtud P3,000 nga salapi aron nga makuha ang ilang mga pirma aron usbon ang Batakang Balaod.