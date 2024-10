6 barangay sa Kabacan gibahaan

GILUNOPAN og tubig-baha ang unom ka mga barangay sa Kabacan, Cotabato Province sugod alas 3:00 sa kaadlawon, Huwebes, Oktubre 17, 2024, tungod sa kusog nga bunok sa ulan ug pag-awas sa Pulangi River.

Sa datus nga gisumiter sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management (MDRRM) ug Municipal Agriculture Office (MAO), dunay upat ka barangay ang apektado sa baha tungod sa localized thunderstorm base sa report sa Department of Scioence and Technology (DOST)-Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Kini gilangkuban sa mga barangay sa Aringay, Poblacion, Bangilan, Bannawag, ug Malanduague.

Samtang mokabat sa 73.3 ka ektarya nga kaumahan ang naguba samtang 915 ka pamilya ang naapektuhan sa pagbaha.

Gawas sa baha, girespondehan usab sa MDRRM ang natumba nga kahoy sa Brgy. Malanduague tungod sa kakusog sa hangin ug mapasalamaton si Kabacan Mayor Evangeline Pascua-Guzman nga walay naangol sa maong hitabo.

Gipaspasan sab sa lokal nga panggamhanan sa Kabacan ang pagpanglimyo sa mga kanal sa Barangay Poblacion gumikan sa pag-awas sa tubig.

Gitakda nga magpaabot og hinabang si Mayor Gelyn sa mga naapektuhan sa baha. (Edgar E. Fuerzas)