68-anyos apil sa nikuha og bar exam

BISAN sa pangidaron, ang 68-anyos nga bar taker nga si Cyrus Asis gikan sa Tagum City nikuha sa 2024 bar examinations sa Ateneo de Davao University-Senior High School sa Bangkal, Davao City.

Si Asis, kinsa usa sab ka Doctor of Medicine, nagsulti nga buot niyang mahimong abogado ug nagdasig sa uban nga kab-oton ang ilang mga damgo bisan sa ilang edad.

"It's not too late. Pursue your dream for as long as you have the determination," pulong niya sa paghinabi kaniya sa tigbalita Dominggo sa hapon, Septyembre 15, 2024.

Si Asis maoy usa sa mga bar taker kinsa nakompleto sa ikatulong adlaw sa bar examination sa AdDU-Senior High School.

Ang digitalized exam gitakda sugod Septyembre 8, 11, ug 15. Kapin sa 12,000 ka law graduates nag-enrol alang sa 2024 bar examination sa tibuok nasud.

Gawas kang Asis, si Charity Adil, 36-anyos nga inahan sa tulo ka mga anak, nikuha sab sa bar examination. Gipaambit ni Adil nga lisud nga itakda ang iyang oras kay kinahanglan siyang mag-atiman sa iyang mga anak, ilabi na iyang kinamanghuran, kinsa masuso pa.

Matud niya nga ang pasulit lisud kay duna lang siyay duha ka bulan nga mangandam alang niini ug karong tuiga nga eksam "situational, discussing court proceedings as well as evidence".

“Difficult but not impossible and we’ll leave the results up to God, ana lang [that’s it],” positibo niya nga pahayag.

Si Adil, kinsa nag-eskuwela sa Rizal Memorial Colleges (RMC), gihagkan sa iyang bana sa dihang nigawas na gikan sa lugar nga gi-eksaman.

Mao pud si Michael Garmino gikan sa Sultan Kudarat State University kinsa maoy unang nakahuman sa bar examination. Nigawas siya sa exam room alas 4:36 sa hapon, ug sa 63 ka examinees gikan sa iyang unibersidad, siya ang unang natapos. Sa dihang gipangutana bahin sa iyang kasinatian sa pagkuha sa eksam, nibalibad si Garmino sa pagkomentaryo.

Daghang mga tawo ang nagtapok sa AdDU-Senior High School aron motimbaya sa mga bar takers. Mga miyembro sa pamilya, klasmeyts, propesor nitambaya sa mga examinees uban sa mga bulak, tarpaulins, ug bandila sa dihang nigawas sa eskuwelahan. (RGP)