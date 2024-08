7 barangays sa Davao Region drug-cleared

GIBUTYAG ni Philippine Drug Enforcement Agency-Davao Region (PDEA 11) Director Naravy Duquitan nga pito pa ka mga barangay sa rehiyon ang gideklara nga drug-cleared.

Lakip sa mga barangay mao ang Mabila sa Sarangani, Davao Occidental; Magtuod ug Marapangi sa Davao City; ug Sinawilan sa Digos City; Buenavista; Mabuhay; ug Tubod sa Bansalan, Davao del Sur.

Sumala ni Duquitan, kini maoy nigawas sa beripikasyon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing XI nga gilangkuban sa representante sa regional officers sa Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Health (DOH), Philippine National Police (PNP), ug mga local government units (LGUs).

Sa kasamtangan, duna pay 13 ka mga barangay sa Davao Region nga gipailawom sa beripikasyon aron makompirma nga wala nay ilegal nga druga sa komunidad aron nga mahilakip sa listahan sa Drug Free Barangay. (PIA-Davao)