70K pinutol nga kahoy gipangsakmit

DAVAO DEL NORTE — Gibanabana nga 70,000 ka pinutol nga mga Lawaan ug uban pang matang sa nindot nga kahoy nasakmit sa Sitio Pipisan, Gupitan, Kapalong, Davao del Norte.

Sa Facebook post sa kagamhanang probinsiyal sa Davao del Norte niadtong Huwebes, Enero 25, 2024, mga 70,000 board feet nga kahoy ang nasakmit sa lokal nga panggamhanan (LGU), Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO-LGU), Department of Environment and Natural Resources (DENR), National Bureau of Investigation (NBI), Davao del Norte Police Provincial Office (DNPPO), ug sa 60th Infantry Battalion atol sa ilang operasyon batok sa ilegal nga pagpangahoy.

“Gipakusog ni Kuya Gov ang kampanya sa probinsiya batok illegal logging aron malikayan ang grabeng pagbaha ug mga landslide, nga sama sa nasinati sa probinsiya sa milabay nga bulan,” sulat sa probinsiya sa ilang post.

Ang lig-ong kampanya gihimo tungod sa halapad nga pagbaha nga nahitabo sa probinsiya tungod sa kusog nga ulan dal sa low pressure area nga nakaapekto sa Mindanao.

Pinaagi sa Executive Order Number 23, series of 2011 nga nagdeklara og moratorium sa pagpamutol ug pagpanguha og kahoy sa natural ug residual forests busa gimugna ang Anti-Illegal Logging Task Force.

“The destructive effects of the phenomenon on the environment are apparent in many regions in the country and it is an accepted fact that the effects are worsened due to the continuous denudation of the forest zones,” butyag sa E.O.

Mga 120 kilometros gikan sa Tagum City, mga personahe sa gobyerno nakaabot sa lugar kon diin mga illegal loggers naglihok. Sa pag-abot, gisakmit gilayon sa mga personahe sa gobyerno ang 10,000 boards sa lumber ug gikarga kini sa tulo ka mga trak. Ang mga kahoy itanggong sa kapitolyo samtang nagpadayon ang imbestigasyon.

Duna pay 60,000 boards sa mga kahoy ang nahabilin sa ubos nga bahin sa lugar apan mga awtoridad wa makakuha niini tungod ang lebel sa tubig sa duha ka suba dali rang nitaas.