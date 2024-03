Anti-fraud section's document examination laboratory giablihan sa Davao Airport

ARON masiguro nga tinuod ang mga dokumento nga moagi sa airport, ang Bureau of Immigration (BI) milusad sa ilang bag-ong Anti-Fraud Section's Document Examination Laboratory niadtong Marso 21, 2024 sa Francisco Bangoy International Airport sa Siyudad sa Davao.

Ang aktibidad gitambungan sa Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao (OPAMINE) diin niadtong Marso 25, 2024 nag-courtesy call sab ang Consulate General of Japan nga si Consul General Ishikawa Yoshihisa.

Mismong si OPAMINE Secretary Leo Tereso Magno ang misaksi sa laboratory uban ni Consul Yoshihisa kini aron mapalambo ang maayong relasyon sa konsulada sa nasud Japan.

Si Magno miingon kang Consul Yoshihisa nga ang OPAMINE kanunay andam nga motabang sa Consulate General of Japan dinhi sa dakbayan kung manginahanglan sila og tabang gikan sa gobyerno sa Pilipinas.

Ang Pilipinas ug Japan adunay maayo nga diplomatic relationship, diin usa kini sa mga silingan nga nasud sa Pilipinas. (JPC, John Resna Q. Dolendo, HCDC Intern)