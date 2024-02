Apektadong pamilya sa Caraga Region tungod sa LPA gihatura'g ayuda sa gobyerno

SI Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni-apod-apod sa pinansyal nga tabang sa Caraga Region subay sa Low Pressure Area nga miigo sa rehiyon niadtong Enero 29 hangtod Pebrero 3.

Niadtong Biyernes, Pebrero 16, 2024, si Presidente Marcos Jr. mibisita sa Agusan del Sur aron personal nga makig-istorya sa mga opisyal sa Local Government Units (LGU) sa rehiyon.

Ang panful giubanan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno, Department of Agriculture Sec. Francisco Laurel Jr., DPWH Sec. Manuel Bonoan, DOH Sec. Teodoro Herbosa Jr., DSWD Sec. Rex Gatchalian, ug DILG Sec. Benhur Abalos.

Nikantidad sa P120 Milyones ang nahatag ngadto sa mga LGU sa Rehiyon sa Caraga.

Gikan sa P120 Milyones, P40 Milyones niini ang gihatag sa Agusan del Sur; P15 Milyones alang sa Agusan del Norte; P35 Milyones para sa Surigao del Sur; P10 Milyones para sa Surigao del Norte; ug P20 Milyones alang sa Butuan City.

Ang hinabang kabahin sa P265 Million Social Fund sa Office of the President alang sa mga apektadong LGUs sa Eastern Mindanao.

Ang Presidente misaad nga magpadayon sa paghatag og tabang sa mga apektadong pamilya sa rehiyon sa Caraga, ilabi na ang pag-access sa tambal ug tubig nga mainom.

“We’ll continue to provide what we can but we have to have longer term, a more extended solution," ingon sa pangulo.

Liboan ka mga pamilya sa rehiyon sa Caraga ang nabakwit tungod sa LPA. (OPAMINE)