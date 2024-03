Bag-ong mga abogado sa RMC gipahalipayan

SI Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno misulti sa mga bag-ong abogado nga mahimong mga adbokasiya alang sa kalinaw ug hustisya.

Atol sa Thanksgiving and Testimonial Dinner alang sa mga bag-ong abogado sa Rizal Memorial Colleges, Inc. - School of Law (RMC-SOL), gipahalipayan ni Magno ang bag-ong mga abogado.

Si Magno, kinsa maoy guest of honor ug speaker atol sa kalihukan, niingon sa mga bar passers nga mahimong maayong abogado ug magserbisyo sa komunidad ug sa nasud.

"Help those who need legal assistance and make use of your profession in a good way," niya pa.

Gisaulog sa RMC ang kalamposan sa 19 ka bag-ong mga abogado. Ang RMC-SOL adunay 57.14% nga passing rate atol sa 2023 bar exam.

Sukad sa pag-abli pag-usab niadtong 2017, ang RMC nakahimo na og total nga 31 ka abogado sa pagkakaron. (Uban sa taho sa OPAMINE)