Bag-ong paagi sa vasectomy libre

GIDASIG ang Dabawenyos nga pahimuslan ang libre nga No-Scalpel Vasectomy (NSV) nga gihanyag sa City Health Office (CHO), kay mga lalaki nga nagpahimulos sa serbisyo nidaghan.

Gisulti ni Jerrielyn Lewis, pangulo sa CHO City Population Division, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Oktubre 3, 2024, sa City Mayor’s Office, nga ang ihap sa mga lalaki kinsa nipailawom sa "no-scalpel vasectomy" sa dakbayan nitaas karong tuiga. Gibutyag ni Lewis nga matag bulan nagatahag sila ngadto sa mga indibiduwal nga gustong mopahimulos niini, gani ang uban nibiyahe pa gikan sa layong mga lugar aron makaangkon sa serbisyo.

Gipaambit ni Lewis nga ang ihap sa mga lalaki nga nagpahimulos sa no-scalpel vasectomy niadtong 2022 nitaas hangtud sa 107 sa 2023, ug Septyembre 2024, niabot na kini og 104. Niining ihap nga 104, 15 niini gikan sa laing rehiyon sama sa Cebu, Surigao, ug Zamboanga; unom mga langyaw gikan sa United States of America (USA) o sa United Kingdom (UK) kinsa naminyo og Pinay; ug ang nahabiling mga indibiduwal mga Dabawenyos.

Mga edad sa nagpahimulos niini nga serbisyo naa sa 19 hangtud 69 anyos. Walay gipili nga lugar sa gipuy-an, langyaw man o lokal, ang CHO andam nga mohatag sa maong serbisyo sa tanan.

“Kasi we provide them from counseling to post-counseling then naa pay take home medicine ginapaningkamutan gyud namo na ma-provide namo na siya,” tug-an niya.

Ang buhatan namahayag nga ang no-scalpel vasectomy maoy usa sa maayong praktis sa Davao City, kay nag-inusara lang siya sa rehiyon nga naghanyag niining serbisyo.

Gihisgutan ni Lewis nga ang Davao maoy usa sa tulo ka siyudad sa Pilipinas nga naghatag niining serbisyoha, apil ang Manila ug Cebu; apan ang nakalahi lang sa Davao mao nga mga indibiduwal nga mopahimulos niini di na kinahanglan nga mobayad.

Ang NSV mao ang permananenteng pamaagi sa family planning nga modugay lang og mga 10 hangtud 15 minutos.

Matud ni Lewis nga ang ilang buhatan magpadayon sa paghimo og pagbansay alang sa healthcare personnel aron nga maseguro nga ihatag nila ang kalidad nga impormasyon sa family planning ngadto sa tanang Dabawenyos.

Iyang gipahimug-atan nga pinaagi sa ilang mga personahe, makapahibawo na sila ngadto sa publiko bahin sa duha ka pahimuslan nga mga serbisyong family planning: temporaryo ug permanente, nga pulos gihanyag nga libre lang sa local government unit (LGU).