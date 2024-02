Bag-ong traffic advisory sa Maa gipagula

USA ka bag-ong traffic advisory alang sa Maa ngadto sa Carlos P. Garcia National Highway (CP Garcia), o Diversion road, aron maakomodar ang dagan sa trapiko bunga sa nagpadayong konstruksyon sa flyover.

Si Eduardo Perez IV, Officer-in-Charge sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO), niingon nga ang bag-ong traffic scheme sa Maa ngadto sa CP Garcia mahimong epektibo sa Huwebes sa buntag, Pebrero 22, 2024, aron mahatagan og dalan ang nagpadayong konstruksyon.

Giingong pipila sa mga hinungdan sa pagkalangay sa konstruksyon mao ang mga tag-iya og lote nga maapektuhan sa pagpalapad sa kalsada.

Matud pa ni Perez nga nanghinaot siya nga mokooperar sila bisan pa sa pagbayad sa gobyerno sa Road Right of Way (RROW). Gibana-bana nga tulo ka metros sa duha ka kilid sa dalan sa Maa ang ipailawom sa pagpalapad ug kung walay pagtugot sa mga tag-iya sa lote, dili na mabalhin sa Davao Light ang mga poste hinungdan nga makababag pa sa proyekto.

Iyang gitambagan ang mga nagbiyahe nga publiko nga sa dili pa sila mobiyahe kinahanglan nga magplano sila daan, kung wala silay kapilian gawas sa pagtabok sa intersection sa CP Garcia ug Maa kinahanglan nga mapailubon tungod sa nagpadayon nga konstruksyon.

Kaniadto, adunay experimental traffic scheme ang CTTMO aron mahatagan og dalan ang flyover, ang naunang laraw mao ang dili pagtugot sa left turn sa Maa apan, alang sa bag-ong scheme wala nay motabok nga mga sakyanan gikan sa Magtuod road ug Maa road sa mga intersection sa CP Garcia.

Ang gituyo nga timeline alang sa tibuok flyover nga mahuman bisan pa sa mga hagit mao ang 2026.