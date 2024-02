Bao-bao gipasidan-an bahin sa ruta

GIPASIDAN-AN sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ang mga drayber ug operator sa bao-bao o ombak nga wala sila tugti nga mobiyahe sa national highways ug mosunod sa giaprobahan nga mga ruta sa motorized tricycle-for-hire (MTH).

Giklaro ni CTTMO Motorized Vehicle Franchising and Regulatory Division (MVFRD) Head Chona Advincula atol sa ISpeak Media Forum niadtong Huwebes nga ang mga aprobadong ruta alang sa MTH wala maglakip sa national highways.

“National highway, gibawal man gyud na sa LTO, kay naa man gyuy balaod ana, so kami igo ra gyud pud mi magsunod unsay balaod kay bawal gyud sila (sa) highway. Interior lang gyud na sila kay naa man ta’y approved route. We do not open ruta nga moagi og kanang highway, sa ano lang gyud na siya kumbaga sa looban lang ba,” pagtin-aw niya. .

Giesplikar sa CTTMO nga bisan tuod og gitugtan sa dakbayan ang bao-bao usa ka matang sa transportasyon, padayon nila kining sikupon kung walay prangkisa o CTTMO body numbers.

Dugang ni Advincula nga sukad 2019, ang ilang dibisyon nakarekord lang og 2,915 ka rehistradong bao-bao. Sa maong ihap, 2,320 niini dunay balido nga prangkisa o CTTMO body numbers samtang ang uban kolorum na.

Tug-an ni Advincula nga franchise registration alang sa MTH nagkantidad og kapin kon kulang Php 3,020. Ang maong prangkisa molungtad lang og usa ka tuig.

Samtang dugang gitin-aw sa CTTMO nga dunay mga MTHs nga temporaryong gitugtan nga mobiyahe sa mga ruta nga paggamiton sa Davao Bus project. Apan kung masugdan na ang proyekto, kini nga mga yunit sa MTH di na tugtan nga makaagi sa maong mga ruta.

Busa giawhag ni Advincula nga sundon ang giaprobahan nga bayad pasahe, apil na ang pagtaho sa mga kaso sa sobrang singil niini sa pasahe. (Uban sa taho sa City Information Office - Davao)