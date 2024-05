Baratong gulay, prutas padayon nga gibaligya sa DFTC trade fair

MAS barato nga mga gulay ug prutas ang direktang gibaligya sa mga mag-uuma, kinsa nimuntar og eksibit atol sa pagbukas sa lima ka adlaw nga Fruits and Vegetables Trade Fair niadtong Mayo 13, 2024, Lunes, subay sa Farmers' and Fisherfolk's Month sa Davao City Food Terminal Complex sa Toril.

Mga nagladlad sa ilang mga produkto naglakip sa mga asosasyon sa mag-uuma, kooperatiba, ug uban pa.

Mga gulay gikan kanila gibaligya og P25 matag kilogramo.

Ang eksibit naglakip sama sa mga produkto nga gulay, itlog, bulad, gipreserbang prutas, ornamental plants, tableya, ug mga fruit jams.

Gisulti ni Davao City Food Terminal Manager Josephine Martin ngadto sa mga tigbalita nga mga 15 exhibitors nagbukas sa buntag sa unang adlaw apan mga nagpasiugda gilauman nga mopakita pa sa ilang mga produkto sa lima ka adlaw nga Fruits and Vegetables Fair.

Gisulti sab ni Aguila Farmers Association (AFA) President Maricel Legaspina ngadto sa Madayaw nga sa ngalan sa ilang asosasyon, mapasalamaton sila ngadto sa City Agriculturist Office (CAgO) nga dunay sama nga programa alang sa mga mag-uuma.

Mga giladlad nga mga produkto sa AFA nagagikan pa sa Marilog District.

"Dako kayo siya'g tabang sa amoa kay gi-hatod mi sa transpo sa City Agriculurist Office, among produkto diri presko gyud gikan sa amoa nga area. Ang among kalipay lang gyud is maabot diri amoa gyud na presyohan na maabot pud sa uban nga makamasa pud ang presyo," butyag ni Legaspina.

Dugang niya nga kadtong nangita og kapalitan og mga abot sa uma sa DFTC makakuha niini sa ubos nga presyo.

"Talagsaon gyud ni siya nga kami gyud mismo mobaligya sa among gulay," dugang ni Legaspina.

Samtang, gawas sa pagtugot sa mga mag-uuma nga makahikyad sa ilang mga produkto, dunay serye sa pagbansay ang gitakda sa nagkadaiyang hingtungdan sa matag adlaw sa maong kalihukan.

Niadtong Lunes sa hapon, gipahigayon ang Durian Coded Farm Stakeholders nga tigum.

Gihimo sab ang Packaging and Labeling of Fruits and Vegetables Seminar niadtong Mayo 14; ang Agribusiness Forum niadtong Mayo 15; ang Food Safety Seminar himuon sa DOST karong adlawa, Mayo 16; ug ang Fruit and Vegetable Processing Demonstration mahitabo ugmang adlawa, Mayo 17. (City Information Office-Davao)