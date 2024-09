Baste modagan sa taas nga posisyon?

NABUHI ang mga espekulasyon nga si Mayor Sebastian Duterte sa Davao City posibleng modagan sa mas taas nga posisyon human nga pormal kining nanumpa isip opisyal sa politikal nga partido sa iyang amahan, kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Nanumpa ang mayor atubangan sa iyang amahan isip pinakabag-ong miyembro sa partido, kung diin nanumpa sab siya isip executive vice president sa Partido Demokratiko Pilipino (PDP) niadtong Huwebes, Septyembre 5, 2024, sa Davao City.

Kini gipaambit sa kanhi presidente mismo sa iyang Facebook post.

Nitambong sa maong pagpanumpa mao ang mga miyembro sa partido nga mga senador Robin Padilla ug Ronald “Bato” Dela Rosa.

Ang Hugpong sa Tawong Lungsod, ang partido nga gitukod sa kanhi presidente sa dihang siya pa ang mayor, nagkanayon sa Facebook post, “The event signaled unity and strengthened PDP’s position as a leading political force, especially in Mindanao.”

Wala pa magpagawas ang mayor og pahayag kabahin niining butanga.

Apan iya nang gihimakak nga duna siyay ambisyon alang sa nasudnong posisyon sa taliabot nga eleksiyon.

Sayo niini, gisulti ni Vice President Sara Duterte nga ang iyang amahan ug mga igsuong lalaki, apil si Davao City First District Representative Paolo Duterte, modagan sa bugnong lugaynon. (RGL)