Bayad sa kuryente sa Nobiyembre mitiurok

NIUBOS ang kinatibuk-ang "residential power rate" sa Davao Light and Power Co., Inc. (Davao Light) gikan sa P9.21 sa niaging bulan ngadto sa P9.12 matag kilowatt-hour (kWh) sa Nobyembre.

Kini nahubad ngadto sa P18.98 nga diperensiya gikan sa kanhi bayad sa mga pamilya kansang average nga binulang paggamit sa elektrisidad naa sa 200 kWh. Kini nga bayad maaplay sa mga "bills" nga nadawat gikan November 11 hangtud December 11, 2023.

Ang pag-ubos nagagikan sa pag-ubos sab sa presyo sa suplay sa kuryente gikan sa Philippine Wholesale Electricity Spot Market (WESM) sa Mindanao ug sa coal power supplier, gikan sa mga porsiyon sa tinubdan sa kompaniya sa ilang gikinahanglan nga kuryente.

Apan bisan pa niini, subling gisulti sa Davao Light nga ang presyo sa merkado mag-usab-usab busa ang pag-usab sa bayad sa kuryente gilauman matag bulan.

Samtang nagpahinumdom ang Davao Light sa ilang mga konsumante nga dumalahon og sakto ang paggamit sa enerhiya, ilabi na karon nga kapaskohan na. Atol ning panahona, katawhan magbutang og dekorasyon sa ilang mga balay ilabi na mga Christmas lights ug uban pang elektrikal nga dekorasyon, ug ang paglusad og mga panagtapok sa panimalay nga moresulta sa pagtaas sa paggamit sa elektrisidad ug aplayanses. Kini makatampo sa taas nga paggamit sa kuryente ug busa taas nga bayad binulan.

Daghang paagi aron nga makakonserba og kuryente sa balay ug usa niini mao ang pagtanggal sa wala na gigamit nga electric appliances nga nagsilbing tighurot og enerhiya, nagsuyop sa kuryente bisan kung wala sila gigamit.

Nagpahinumdom sab ang Davao Light sa ilang mga konsumante nga pakubsan ang mga oras o adlaw nga mogamit og partikular nga aplayanses. Kay ang paggamit niini sa ubos nga panahon o oras, makapaubos sab sa energy consumption.