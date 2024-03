BFP-Davao Nagnihit og 10,000 bombero

GIBUTYAG sa usa ka opisyal sa gikan sa Bureau of Fire Protection-Davao Region (BFP-Davao) nga nagkuwang sila og 10,000 ka mga bombero.

Gikanayon ni Inspector Paul Jorge Barozzo, tigpamaba sa BFP-Davao, atol sa AFP-PNP Press Conference, Miyerkules sa buntag, Marso 6, 2024, sa Royal Mandaya Hotel, nga kuwang sila og 10,000 ka mga personahe. Ubos sa BFP-Davao, duna lay kapin kung kulang 1,800 personahe ug gipakatag sa rehiyon.

“We are in the process of recruitment every year siyempre meron din po tayong regular recruitment for the month of July for the second quarter of the month,” tug-an niya.

Kadtong interesado nga moaplay mahimong mobisita sa BFP-Davao office alang sa screening process; sa niaging Disyembre 2023, ang buhatan dunay 90 ka aplikante.

Sa pikas bahin, base sa datus sa BFP-Davao sukad Pebrero 2024, ang ihap sa mga sunog nga nahitabo sa rehiyon nitaas ngadto sa 135 ang natala nga insidente itandi ngadto sa 96 sa 2023 sa samang panahon. Sa Davao City lang, dunay 48 ka insidente sa sunog alang sa Pebrero 2024, nga mas taas og 10 itandi sa 2023 nga 38.

“Tumataas ang ating sunog bunsog na rin po ng umiinit na panahon or maagang pag-init ng panahon,” dugang pa niya.

Gipasalig hinuon niya nga bisan sa nagkataas nga ihap, mga sakop sa BFP-Davao andam gihapon nga motubag sa mga emerhensiya sa sunog ug natural nga kalamidad nga mahitabo.

Nangandam ang BFP-Davao og usa ka bulan nga kalihukan sa kasaulogan sa Fire Prevention Month. Niadtong Marso 4, dunay kick-off ceremony sa SM Lanang Premier. Nagbukas sila og mga kuwarto kon diin ang BFP-Davao magbukas sab sa ilang istasyon alang sa mga kabataan ug mananan-aw. Sa Marso 9 hangtud 10, duna silay fire roadshow sa SM Ecoland, usa ka serye sa mga aktibidad kon diin mga kabataan tugtan nga makahimo sa tahas sa usa ka bombero.