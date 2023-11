Biktima sa lugos, suspek 'FB friends'

GIBUTYAG sa Davao City Police Office (DCPO) nga ang 15-anyos nga biktima sa bag-ohay lang nga kasong lugos sa Calinan niadtong Oktubre 31, dugay nang higala sa suspek sa social media. Apan ang ilang unang pisikal nga paghimamat "except for the sexual assault" nahitabo sa usa ka "inn" "transactional".

Sa usa ka special press conference nga gihimo sa DCPO Biyernes sa buntag, Nobyembre 3, si DCPO Regional Director Police Colonel Alberto Lupaz nagklaro sa oras sa panghitabo sa maong kaso.

Base sa imbestigasyon, ang 19-anyos nga suspek nisundo sa biktima sa unang higayon sa ilang balay sa Baguio District ug gidala sa usa ka inn nga nahimutang sa Dacudao District, Calinan.

“Gisundo ang maong biktima gikan sa ilahang lugar padulong Calinan. Pinuntahan sya doon kay magkaibigan sila sa Facebook,” matud sa opisyal.

Sa pikas bahin, dugang ni Lupaz nga ang establisemento mahimong mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act (RA) 7610 o "act of providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation and discrimination, and for other purposes".

Ang article VII, Section 11 sa maong balaod nagkanayon nga tanang patigayon nga nagsuporta sa child trafficking, child prostitution, uban pang matang sa abusong seksuwal, pornographic publications, indecent television, ug uban pang mga abuso sirad-an dayon, ug ang ilang mga lisensiya nga maka-operate irebukar.

Hinuon di kini makaapekto sa tag-iya o manager nga pag-atubang sa legal action ubos sa maong Akta, ang Revised Penal Code, nga giamendahan, o uban pang "applicable" nga balaod.

Ang marka nga mga pulong sama sa "off limits" kinahanglang ihikyad gawas sa establisemento sa Department of Social Welfare and Development alang sa maong panahon nga di moubos sa usa (1) ka tuig, base sa pagdeterminar sa departamento. Ang paglaksi sa maong marka nga way awtoridad silotan sab og prison correccional.

Kahinumdoman nga gisulti ni Police Major Alberto Abella, Calinan Police Station Commander nga ang biktima nakaplagan nga dunay "laceration-positive" human gipailawom sa medical legal ug nakadawat sab siya og "psychological intervention".

Kasamtangan ang 19-anyos nga suspek nakadetinar sa Calinan Police Station nga nag-atubang sa kasong Republic Act 8353.