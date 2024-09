Buaya sa dagat gikalisang

GENERAL SANTOS CITY - Gitambagan sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 12 (DENR-12) ang mga molupyo sa baybayon nga sakop sa Sarangani Bay Protected Seascape (SBPS) nga magpabiling mabinantayon nunot sa nasiplatan nga usa ka saltwater crocodile duol sa kadagatan sa Juanico Village Extension, Brgy. Lun Padidu, Malapatan, Sarangani Province.

Matud ni Shalimar A. Disomangcop, Provincial Environment and Natural Resources officer (Penro) sa Sarangani nga ang buaya nakit-an ni Roberto Davalos nga sakop sa bantay-dagat nga nipahibawo dayon ngadto sa DENR-12.

Gitaho ni Garry John Cabinta, ecosystem management specialist sa PENRO-Sarangani nga base sa ilang drone footage nga ang gidak-on sa buaya gibana-bana nga naa na sa 3-4 metros ang gitas-on.

“This could be the same crocodile sighted recently in Minanga, Buayan, General Santos City as the sightings occurred just days apart,” saysay ni Disomangcop.

Gibutyag ni Disomangcop nga ila pang gideterminar kung ang maong lugar mao ba ang natural nga pinuy-anan sa reptile o ba kaha nahiabot sa maong dapit alang sa "breeding purposes".

“Identifying the crocodile's presence is important, given their highly territorial nature and potential threat to human safety,” dugang sa opisyal.

Si Cirilo A. Lagnason, Jr., SBPS protected area superintendent (Pasu), namahayag nga nakig-alayon na sila sa ubay-ubay nga mga eksperto aron sa pagtino sa tukmang aksiyon kalabot sa presensiya sa buaya sa giprotektahan nga kadagatan.

“We advise the public to stay vigilant and avoid encounters with the crocodile, particularly residents near the mangrove areas of Minanga, Buayan, General Santos City, and Lun Padidu, Malapatan, Sarangani Province,” abiso ni Lagnason.

Sumala sa Wayman sa Animal Diversity Web, ang mga buaya sa parat nga tubig nahibal-an nga agresibo ug dunay igo nga gidak-on aron tukbon ang tawo.

Ang pagpakigkita sa buaya delikado kaayo nga adunay ubos nga survival rate kung atakehon. Ang panahon sa pagpasanay sa mga buaya sa parat nga tubig mahitabo sa panahon sa ting-ulan kung ang lebel sa tubig taas. Ang pagpasanay kasagaran mahitabo sa bulan sa Septyembre ug Oktubre kon diin mga bayeng buaya mangitlog gikan sa Nobyembre hangtud sa Marso.