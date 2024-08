Cathedral, way mando nga pabuthan

WAY kamatuoran ang taho nga nikatag sa online nga nipagawas og mando ang Philippine National Police (PNP) og duha ka oras nga "ultimatum" ngadto sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga isurender ang pinangita sa balaod nilang lider, Pastor Apollo Quiboloy, o pabusikaran og bomba ang tibuok katedral sa 30-ektarya nga compound sa Buhangin, Davao City.

Sumala ni KOJC legal counsel lawyer Israelito Torreon atol sa press conference sa KOJC compound, Miyerkules sa hapon, Agosto 28, 2024,

ang impormasyon nag-ugat gikan sa usa ka deboto ug miyembro sa KOJC ug lawyer Kaye Laurente. Gibutyag ni Torreon nga ang ang abogada nakadawat og impormasyon gikan sa wala panganli nga pulis nga mga awtoridad naghan-ay na og plano kay lima na ka adlaw silang nagpangita apan wala pa mopatim-aw si Quiboloy.

Ang balita gipagawas sa Sonshine International News Media (SMNI) News Channel sa ilang official Facebook page.

“This baseless accusation is not supported by any credible evidence and only serves to mislead the public” matud sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao).

Samtang gilantugi sab ni PRO-Davao spokesperson Major Catherine Dela Rey ang maong pag-angkon sa KOJC broadcast arm, ug nagtumbok nga kinahanglan nga susihon una ang tinubdan sa lehitimong media.

“Isa na na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobombahin namin ang kanilang compound,” tataw niya sa pahayag sa videotaped samtang naghinumdom sab sa mga fake news nga giingong gisibya sa SMNI sukad gisugdan ang pagronda niadtong Sabado sa kaadlawon, Agosto 24.

Samtang nipadayon si Dela Rey sa pag-ingon nga ang warrant of arrest nga gisilbi batok Quiboloy ug upat pa nga kaubang akusado balido ug legal.

Sa pikas bahin, human sa taho nga nakamugna og kalisang sa molupyo, gipaneguro ni Lieutenant Colonel Jerick Filosofo, tigpamaba sa PNP- Special Task Group operation nga ang maong aksiyon di gyud mahitabo sukwahi sa pag-angkon sa SMNI ug ubang KOJC members.

“There is no basis for the allegations of evidence planting. The PNP conducted the operation pursuant to a valid arrest warrant issued against Pastor Quiboloy. All actions taken were in strict compliance with legal procedures and protocols” dugang pa ni Filosofo.

Kagahapon, atol sa gihimong press conference sa KOJC compound uban ang mga media, gipadungog ni Legal Counsel Israelito Torreon ug mga kauban ang recorded nga pagpakiluoy sa usa ka babaye nga iyang giila nga si Atty. Kaye Laurente ngadto sa mga pulis nga di bombahan ang ilang katedral kay sagrado kini ug daghan ang madamay. Kini human madawat ang tawag sa usa ka pulis nga nagpahibalo kaniya nga giingong pabuthan ang katedral sa KOJC.

Sukad sa pagsuwat ning balita, padayon pa ang mga pulis sa ilang search operation sud sa compound aron nga dakpon si Quiboloy ug uban pang mga suspek. (DEF)