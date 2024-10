Cenro padayong nag-edukar sa sakto nga paglabay sa basura

ISIP kabahin sa paningkamot nga makunhoran ang illegal nga mga basura, padayon ang Davao City Environment and Natural Resources Office (Cenro) sa pag-edukar ang mga barangay ug puroks bahin sa saktong paglabay sa basura sa Davao City.

Gibutyag ni Orly Limpangog sa Cenro Information Education Campaign Unit Environmental Waste Management Division nga padayon silang naghatag og orientation aron sa pag-edukar sa mga barangay ug puroks bahin sa epekto sa di saktong paglabay sa basura, ilabi na atol sa mga pag-ulan.

Matud niya matag kuwarter, padayon ilang gimonitor ang mga barangays ug puroks ug mga komunidad sa daplin sa kadagatan aron susihon kadtong nisunod sa saktong paglain sa mga basura ug paglabay niini.

Duna silay gikuha nga mga enforcers gikan sa Cenro ug mga barangay aron nga magmonitor sa mga wala mosunod sa ordinansa sa siyudad.

Dugang pa niya nga duna gyuy mga barangay nga di istriktong nipatuman sa ordinansa sa siyudad tungod sa kakuwang sa "political will."

“Wala man ta’y giingon nga limitation kung pila kabuok ang enforcer kay kabahin sa barangay ecological solid waste management committee mas labing maayo kung daghan ang manakupay. Dili lang gi-require sa balaod ang barangay functionaries kundili apil ang atoang civil society,” matud niya atol sa paghinabi uban ang gipanag-iyahan sa Davao City nga Disaster Radio.

Gisulti ni Limpangog nga dunay ubang mga opisyales sa barangay nga naglisud sa pag-implementar sa ordinansa kay nahadlok nga basin og maapektuhan ang ilang "political career".

“Aduna’y mga barangay nga gi-require nato nga naa’y mga deputized enforcer pero naay kahadlok sa pagpangdakop tungod sa sulti nga politically mapildi, dili mudaog kay nangdakop,” dugang pa niya.

Ang Ordinance 0706-21 nagmando sa mga indibiduwal kinsa mapakyas sa paglain sa ilang mga basura multahan og P500, samtang ang mapasagaron nga mga patigayon mobayad og P5,000.

Padayon sab ang ilang gihimong random ocular inspection sa mga establisemento.

“Actually sa Barangay 30, ka-upat or ka-lima ka beses nami naka-conduct diha og random ocular inspection sa mga business establishment. Hinuon, naa po’y pipila nga malapason. So, karon, mura’g naa na sila’y learning kay every time magpatawag ang atoang kapitan, labina kung naay mga aktibidades ang barangay, majority mangapil na gyud ang atoang business establishment kay kabalo na gyud sila nga seryoso ang implementation sa barangay 30,” tataw niya.

Nanawagan siya sa mga barangay nga motuman sa bag-ong programa sa nasudnong kagamhanan nga nagmando sa mga barangay nga mohimo og “Operation Linis” matag Biyernes. (PR)