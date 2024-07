Chinese nat'l nameke'g dokumento sikop

NAGTINGKAGOL karon sa selda sa National Bureau of Investigation - Southern Mindanao Regional Office (NBI-Semro) ang lalaki nga gituohang Chinese National human nameke og mga dokumento.

Sumala ni NBI-Semro director Atty. Archie Albao nga ilang nadakpan ang suspek nga 21-anyos nga si alyas Herson (bansagon gitago), dihang mi-apply sa pagkuha og Philippine Passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City.

Atol sa hamubo nga press conference kagahapon sa buntag sa buhatan sa NBI-11 gibutyag ni Atty. Albao nga ang birth certificate sa suspek naka-address sa Inawayan, Sta. Cruz, Davao del Sur.

Giingon ni Atty. Albao nga tinuod ang mga dokumento nga gipanggunitan sa suspek apan kadudahan ug peke ang impormasyon niini.

“Ang mga documents are authentic but the informations mga fake,” ingon ni Atty. Albao.

Dugang sa opisyal nga makigkoordinar sila sa mga buhatan sa gobyerno aron makakuha pa sila og impormasyon sa suspek.

“Nakig-coordinate na ta sa LTO, PSA, LGU-Sta. Cruz, ug sa Immigration para makakuha kita og insakto nga details,” ingon ni Atty. Albao.

Giingon sab sa opisyal nga ang suspek gikan sa Fujian, China ug giingong gidala siya sa iyang inahan sa nag-edad pa kini og 9-anyos.

Sa gihimong press conference kagahapon, giatubang ang suspek sa mga media ug walay bisan usa nga pamilya ang miduaw sa suspek kinsa giingong dunay hardware sa Davao City.

Sa kasamtangan, ang suspek naa sa selda sa NBI-Semro diin gihikay na ang kaso nga ipasaka batok kaniya. (Jeepy P. Compio)