CHO sa isla nagdasig sa mga molupyo magpasusi vs HIV

GIDASIG sa City Health Office (CHO) sa Island Garden City of Samal (IGACOS) ang ilang mga molupyo nga mobisita sa pinakaduol nga Rural Health Unit aron nga masusi alang sa Human Immunodeficiency Virus (HIV) kay ang ihap sa mga kaso nitaas.

“Be part of our campaign to end HIV and AIDS [Acquired immunodeficiency syndrome]. Get tested and know your status,” dasig sa IGACOS-CHO sa ilang Facebook post, Oktubre 10, 2024.

Kini human nga ang buhatan nagtaho nga ang siyudad dunay mga 103 ka mga kaso sa HIV gikan 1993 hangtud Hunyo 2024. Ang datus gikan sa Department of Health-Regional Epidemiology Surveillance Unit (Resu).

Ang DOH nag-abiso ngadto sa publiko nga kanunay nga mosunod sa ABCDE aron pagprotekta sa kaugalingon aron nga di matakdan sa HIV/AIDS: nga nagpasabot og "abstinence from sex; B is being faithful to their partner; C is consistently using condoms; D is not sharing needles; and E is to educate themselves" bahin sa sakit ug paunsa kini makatakod.

Gitaho sa departamento nga sa pagtapos sa 2024, ang ihap sa People Living with Human Immunodeficiency Virus (PLHIV) sa Pilipinas nalantawan nga moabot na sa kapin 215,000. Gikan sa Enero 1984 hangtud Disyembre 2023, ang health department nagsulti nga duna nay gitaho nga 129,767 PLHIV nga mga kaso.

Sumala sa World Health Organization (WHO), ang HIV mao ang kagaw nga moatake sa immune system sa lawas. Samtang ang AIDS makuha sa tawo kung ang HIV moabot sa "most advanced stage" sa inspeksiyon. Puntingon niini ang white blood cells, hinungdan sa paghinay sa immune system.

Mokatag ang HIV/AIDS pinaagi sa "bodily fluids" sa nasakit nga mga tawo, sama sa "blood, semen, breast milk, and vaginal fluids". Di kini mokatag pinaagi sa paggakos, halok, o pagsalo og pagkaon.

Gikanayon sa WHO nga ang HIV/AIDS nagpabilin nga usa sa pinakadako nga public health issues sa tibuok kalibutan ug nikalas na og kapin 42.3 milyon ka kinabuhi hangtud ning kasamtangan. Pagkatapos sa 2023, gibanabana na sa WHO nga naa sa 39.9 milyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan magpuyo nga dunay HIV. (RGP)