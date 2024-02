City College of Davao mohanyag na og ROTC

Usa ka opisyal gikan sa City College of Davao (CCD) nagsulti nga maghanyag sila og Reserve Officers' Training Corps (ROTC) karong Agosto 2024.

Si Dr. Wenefredo Cagape, President of the city college, nagkanayon atol sa paghinabi sa Davao City Disaster Radio (DCDR), Miyerkules sa buntag, Pebrero 21, 2024, nga nakapirma na sila og Memorandum of Agreement (MOA) uban ni Col. Josue Caberto, Commander sa 11 Regional Community Defense Group (11RCDG) kabahin sa ROTC program.

“Although we encourage our students to be part sa ROTC kay ingon si Mayor last friday nga iyang gi-encourage gyud nga mag-ROTC, so makita namo diri nga base sa mga response sa mga bata kay mostly sa mga bata sa City College of Davao kay gusto nila ang ROTC,” tataw niya.

Dunay mga 320 ka tinun-an ang CDD ug kasagaran kanila mosalmot sa ROTC. Puno pa niya nga di na sab lisud alang sa tulunghaan sa paghimo sa drills tungod ang grounds naa sa usa ka ektarya sa temporaryong nataran sa CCD sa Catalunan Pequeño.

Dugang pa niya nga mga tinun-an sa CDD naa pay opsiyon sa ROTC, ang Civic Welfare Training Service (CWTS), ug ang Literacy Training Service (LTS) kon diin ubos sa National Service Training Program. Iyang giklaro nga ang ROTC di mandatory, boluntaryo lang busa kung ang tinun-an gusto og CWTS o LTS, ang tulunghaan moakomodar kanila ug abli nga programa alang kanila.

“So naa gihapon katung mga dli gusto ug ROTC, katung mga luyahon pwede didtoa sila sa LTS,CWTS kay kaning sa ROTC man gyud dapat abtik,” tataw niya.

Gipahayag ni Cagape nga ang pagsalmot sa ROTC wala nagpasabot nga mopadayon ka sa militar, mga tinun-an makagamit sab sa ilang mga kasinatian sa Civic Welfare and Disaster Response, ilabi na sa baha, sunog, ug bisan sa coastal clean-up

“They can do a lot of things aside from military training they can still be part of the civic engagements,” pagklaro niya.

Mga tinun-an di lang makahibawo gikan sa CWTS ug LTS, apan makapalambo sa ilang pagka-lider ug disiplina.