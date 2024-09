'Closed fishing season' natapos na

OPISYAL nang gitapos ang ika-11th Closed Fishing Season sa Davao Gulf Agosto 31, 2024.

Gikanayon ni Macario Gonzaga, Regional Executive Director of Department of Agriculture-Davao Region (DA-Davao), nga ang panahon sa pagsira o "closed season" wala nang niani og mas taas nga populasyon sa mga isda apan nipataas pa gyud kini sa nakitang mga dagko ug taas nga kalidad sa mga matang sa isda nga mokaon sa gagmay nga mga isda.

“I want to reiterate that this is one of the strategies of DA to conserve and protect the fisheries resources in the country,” matud niya niadtong Sabado, Agosto 31, 2024.

Subay sa datus gikan sa National Stock Assessments Program (NSAP), dunay 17 porsiyento nga pagtaas sa "landed catch" sa gulf. Ang nakuha nitaas gikan sa 5,279 metriko tonelada (MT) niadtong 2022 ngadto sa 6,180 MT niadtong 2023, nga nagtumbok sa pagtaas sa dagan sa gagmay nga pelagic fish output sa Davao Gulf.

Ang DA, uban sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Davao Region (BFAR-Davao), nagsaulog sa ika-11th ka tuig nga pag-implementar sa DA ug Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Joint Administrative Order No. 02, Series of 2014.

Kini nga kamandoan nag-establisar sa "closed season" alang sa pagkonserba sa "small pelagic fishes" sa Davao Gulf, nga nidula og importanteng papel sa pagsustiner sa populasyon sa isda sa rehiyon.

Kahinumdoman nga ang 11th annual Closed Fishing Season in Davao Gulf nidagan gikan Hunyo 1 hangtud Agosto 31. Komon nga gagmay nga "pelagic fishes" sa lugar naglakip sa Big-Eyed Scad (Matambaka/Matangbaka), Mackerel (Karabalyas/Alumahan), Scad (Galunggong), ug Moonfish (Bilong-bilong).

Sa tibuok pagsira nga panahon, ang BFAR-Davao istrikto nga nagdili sa paggamit og "bag nets, ring nets", o "modified fishing gear" uban ang sama nga mga operasyon.

Mga mananagat mahimo pang makapanagat uban ang "appropriate permits" gamit ang "hook and line or approved gear".

Mosupak sa patakaran magmulta og gikan P20,000 hangtud P500,000 o kapin, subay sa Section 100 sa Republic Act (RA) 10654, nga nag-amendar sa RA 8550, nga mao ang Philippine Fisheries Code of 1998. Makonbikto nga malapason mag-atubang sab og pagkapriso, pagsakmit sa ilang nakuha nga mga isda ug gamit, ug pagkanselar sa ilang lisensiya. (Rojean Grace G. Patumbon)