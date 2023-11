Condominium nituman sa legal nga proseso

SUKWAHI sa giingong mga reklamo nga gipadayag sa pipila ka mga molupyo sa Barangay 76-A, Sandawa, Matina, ning siyudad bahin sa pagpabarog sa Paragon Davao Condominium bisan og naa sa daghang kabalayan, ang City Planning and Development Office (CPDO) nagtin-aw nga ang maong edipisyo nipailawom sa legal nga permiso ug kini napabarog sa komersiyal nga lugar.

Kini nga pahayag nigawas human sa 6.9 magnitude nga nitay-og og dyutay sa Davao City niadtong Nobyembre 17 kon diin mga molupyo nagreklamo nga pipila sa mga balay naigo sa mga nangahulog nga semento ug mga ginuba sa konstraksiyon human nahugno ang crane sa Paragon building.

“Dakong issue if magtukod sila sa dili residential area because and condominium is naa sa residential development - commercial na jud diha nga dapit. Sa approval sa ilahang building, naga-follow gyud ang Paragon ilabina sa mga safety measures,” matud ni Engr. Ivan Cortez sa CPDO sa ISpeak Forum, Huwebes sa buntag, Nobyembre 23.

Si kanhi Barangay Captain of 76-A, Rolando “Bogart” Trajera nagkompirma sab sa legal clearance ug lisensiya sa Paragon ang makatukod sukwahi sa mga alegasyon sa giingong kasamtangang kapitan, Robert Olanolan.

Sumala ni Trajera, ang Paragon subsob nga nisunod sa legal nga proseso sa pagkuha og "No Objection Certificate" sa ilang barangay una siya mibiya isip kapitan.

Nagtuo si Trajera nga si Olanolan naggamit sa insidente aron hugwan ang iyang reputasyon isip kanhi kapitan sa maong barangay.

Sa pagsuwat ning balita, wala pa makapagawas ang tagdumala sa condominium sa ilang pahayag sa maong isyu.

Kahinumdoman, nga 174 ka molupyo nga nagpuyo duol sa Paragon daling gipabakwit tungod sa linog.

Kini nga mga molupyo temporaryong gipahimutang sa ilang gymnasium sumala sa pahayag ni Davao City Police Office (DCPO) spokesperson, Captain Hazel Tuazon.