Councilor Duterte: Respeto sa barangay officials

GIAWHAG ni Davao City Association of Barangay Captain (ABC) president ug Catalunan Grande Barangay Kapitan January Duterte ang mga Dabawenyo nga respetuhon ang matag opisyal sa ilang mga barangay.

Kini ang nahimong unod sa mensahe ni Councilor ug ABC President Duterte atol sa iyang privilege hour sa regular session sa Davao City 20th Council, Martes, Enero 9, 2024.

Dugang pa nga kini aron nga makatrabaho og tarong ug mahatag sa mga opisyales ang ilang tarong nga pagpangalagad alang sa ilang mga constituents ubos sa ilang mga barangay.

"To the constituents of each Barangay in the city, I urge you to treat your barangay officials with respect to build a strong team and be an effective partners to reach our goal," ingon ni Duterte.

Gihatagan sab sa opisyal og gibug-aton nga ang ilang trabaho isip punong barangay mora'g sayon ra apan hagit kini ilabi na kung ang pipila sa mga residente dili mokooperar sa mga opisyal sa barangay.

“I would also like to take this opportunity to remind my fellow Punong Barangays, to treat one another with respect and fairness, knowing that their views and decisions are equally important and valued,” sulti sa ABC president.

Gihangyo usab niya ang iyang mga kaubang opisyal nga respetuhon ug patas ang pagtagad sa usa'g-usa. Gipadayag usab ni Duterte ang iyang pasalamat sa mga barangay officials nga mibotar kaniya, sa mga residente sa Catalunan Grande, ug sa iyang pamilya.

Matud pa niya nga dili niya usikan ang pagsalig nga gihatag kaniya ug magsilbi kini nga motibasyon kaniya sa pagserbisyo.

Sa samang adlaw, nanumpa sila si Konsehal Duterte ug Konsehal Edgar Ibuyan Jr. isip chair ug co-chair sa Committee on Government Enterprises and Privatization.

Ang oath-taking gidumala ni Bise Mayor Melchor Quitain. (Jeepy P. Compio/Rojean Grace Patumbon)