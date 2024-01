CSWDO: Menor kinahanglan og 'permit to travel'

NAGPAHINUMDOM ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO) sa mga ginikanan sa mga menor de edad, 15 anyos ug paubos, kinsa nagbiyahe nga nag-inusara kinahanglan nga mokuha og "permit to travel."

“A child or a minor 15 years old and below traveling to and from Davao City, katong mga bata nga magtravel alone or unaccompanied kinahanglan nga musecure sila og permit to travel,” matud ni Ms. Glenda Espada, Center Head of the CSWDO’s Quick Response Team for Children’s Concern (QRTCC) sa paghinabi kaniya uban ang Serbisyo Dabawenyo sa Davao City Disaster Radio (DCDR).

Gipasabot ni Espada nga ang permit to travel gikinahanglan aron pagprotekta sa bata gikan sa pag-abuso ug pagpahimulos; malikayan ang child trafficking; magseguro nga ang pagbiyahe nga dunay kauban tinuod gyud nga dunay awtoridad ug makabantay sa kaayohan sa menor; ug magseguro nga ang isponsor makaprotekta ug makasuporta sa mga panginahanglan sa menor samtang ubos sa ilang kustodiya.

Kini nga kinahanglanon sa pagbiyahe alang sa menor ubos sa 15-anyos nakaangkla sa giamendahan nga Sections 7 and 7(a) sa Davao City Children’s Welfare Code sa mga menor nga magbiyahe nga mag-inusara ug lakang nga mapugngan ang mga kabataan nga magbiyahe nga mag-inusara sa maong han-ay. Ang welfare code naglangkob sa tanang matang sa transportasyon (kahanginan, kayutaan, ug kadagatan).

Mahimong makuha ang permit gikan sa CSWDO District Offices, ang QRTCC, apil na gikan sa social workers gikan sa Special Office for Children’s Concern (SOCC) nga gidestino sa Davao City International Airport.

Ang rekisito kinahanglan sa bata ug sa ilang kauban apil ang child’s birth certificate, parents’ consent nga dunay signature ug parent’s ID, ug barangay certification alang sa menor ug sa kauban.

Samtang ang menor nga nag-edad og 16–17 mahimong mobiyahe nga wa nay permit to travel basta duna silay birth certificates ug IDs alang sa beripikasyon.