DA: Wa nagkuwang ang suplay sa bugas

ANG Department of Agriculture (DA) dinhi sa Davao Region naghimakak sa mga mikatag nga isyu nga may kakuwangon o shortage sa bugas sa Davao City.

Ning adlawa may mga netizens nag-post sa pipila ka mga tawo nga nagpunsisok gawas sa tindahan og bugas, diin nagkanayon kini sa iyang caption nga nagubot na ang daghang tawo tungod daghang tindahan way suplay sa bugas.

Apan suma sa DA ang maong post sa Facebook dili na makita.

Tungod sa maong Facebook posting, sa pahayag sa DA nga ang Office of the Regional Executive Director gitigum ang Operations and Marketing Team partikular ang Bantay Presyo aron imbestigahan ug klaruhon ang isyu.

Dugang sa ahensiya nga subay sa ilang monitoring ug datus nga nakuha gikan sa ilang partner agencies, walay shortage sa rice supply sa Davao City, diin ang naka-post sa Facebook dili tinuod.

"Data from the National Plant Quarantine Services (NPQS) show that 3,465 metric tons (MT) or 69,300 bags at 50 kilos per bag of rice has just arrived at the Port of Davao," sa pahayag sa DA Davao.

Ang National Food Authority-Davao (NFA) nagkumpirma sab nga ay saktong bufferstock sa bugas dinhi.

"Our Bantay Presyo Team also reported that there is no significant price movement of rice in the past monitoring activities," dugang pahayag sa DA Davao pinaagi ni Macario D. Gonzaga, Regional Executive Director sa ahensiya.

Gidasig sab niini ang kooperasyon sa publiko nga isumbong sa otoridad kung may ilegal nga lihuk, partikular ang paghoard og mga bugas, manipulasyon sa presyo niini nga kalapasan sa RA 7581 o The Price Act. (RGV)