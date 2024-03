Dabawenya naapil sa World’s Conference Aesthetics Competition sa Europe

SUBLI na sab nga mapamatud-an ang kahanas sa mga Pilipino sa natad sa beauty industry, diin usa ka Dabawenya ang modala sa bandila sa Pilipinas alang sa World’s Conference Aesthetics Competition didto sa Monaco sa Europe, Marso 27-29, 2024.

Ang nahisgutang Dabawenya mao si Mercy S. Villabrosa, RN ang CEO ug Owner sa M&D Medical SPA for Men & Women.

Sumala ni Villabrosa nga kini usa ka worldwide competition diin iyang makauban ang mga hanas kaayo nga mga aesthetic doctors ug mga plastic surgeons gikan nasud Italy, UK, Paris, Canada, ug sa United States of America.

“Ako ang nakuha sa Plipinas for ‘clinical case’, ang invitation is really an honor, kay wala ko nagdahom nga mapili gyod, kay dili gyod na sila basta-basta kay subayon gyod na nila imong background, ug pila naka ka years sa practice,” ingon ni Villabrosa kinsa midugang nga duha lang sila sa Asia, diin ang usa gikan sa nasud Thailand.

Human niini, si Villabrosa gidapit na sab sa Thailand International Leadership Awards 2024 karong umaabot nga Abril 27, 2024 didto sa S31 Sukhumvit Hotel Bangkok, Thailand isip kabahin sa Asia’s Woman of Achievements in Aesthetics Business Entrepreneurship and Most Empowered World-Class Beauty-Wellness Expert of the Year.

Ang nahisgutang Dabawenya usa sab sa mga dinapit sa World Class Excellence 2022 Awardee ug naapil siya sa 22nd World Class Excellence Malaysia Award sa samang tuig atol sa Miss Tourism Queen Worldwide Grand Coronation.

Sa miaging Disyembre 2, 2023, naapil sab si Villabrosa sa Vietnam International Achievers Awards diin nahatagan siya og award nga ‘Most Innovative and Outstanding Beauty Expert and Business Leader of the Year' didto sa Royal Saigon Hotel, Ho Chi Minh, Vietnam.

Tungod niini, ug sa daghan pang mga nadawat nga pasidungog ni Villabrosa, ang M&D Medical SPA for Men & Women giila nga ‘Most Outstanding and Fast Growing Medical SPA Business Provider’ ug mas nagkadaghan ang ilang mga clients gumikan sa kaepektibo sa ilang mga gihanyag nga serbisyo.

