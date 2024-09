Dabawenyos nahasol sa baha

DAGHANG Dabawenyo sa Davao City ang naapektuhan sa kusog nga pagbundak sa ulan nga nahitabo niadtong Miyerkules sa gabii, Septyembre 18, 2024, nga maoy hinungdan sa pag-awas sa mga kanal ug pagbaha sa kadalanan.

Gikanayon ni Lyndon Ancajas, Head of the Administration and Training Division sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nga ang kusog nga pagbundak sa ulan tungod sa hanging habagat niresulta sa pagtaas sa lebel sa tubig sa kasapaan, kanal, kadalanan ug paglunop sa pipila ka mga lugar sa Davao City.

Dugang ni Ancajas nga ang lebel sa tubig sa mga barangay sa Tugbok Proper ug Bangkas Heights nitaas, samtang sa mga barangay sa 7-A, 32-D, Bucana, Matina Crossing, Matina Aplaya, ug Talomo Proper nakasinati og paglunop sa kadalanan. Samtang mga barangay sa Matina Aplaya, Maa, ug Talomo Proper nakasinati sab og mga pagbaha.

Hinuon, gitaho sa buhatan nga base sa ilang inisyal nga nakalap nga impormasyon samtang gisuwat ning balita, walay naguba nga mga balay, bisan tuod kon pipila ka mga molupyo naapektuhan sa pagbaha ang ilang mga balay ug palibot nga mga lugar.

Sa pikas bahin, sa pagpangandam alang sa kusog nga mga pag-ulan tungod sa habagat, nihatag ang CDRRMO og mga abiso ngadto sa mga barangay pinaagi sa group chats, social media platforms, ug radio broadcasts.

Gi-esplikar ni Ancajas nga ang pagpangandam sa mga pagbaha sa mga barangay kanunay nang gihimo, ilabi nga nga gikonsidera ang mga epekto sa climate change. Matud niya nga bisan tuod kung ang mga epekto sa habagat naandan nga masayran na, apan nagkadugay nahimo nang lisud gumikan sa climate change.

Gibutyag sa buhatan nga ang Davao City Coastal Road (DCCR) dako kaayo og tabang sa pagpugong sa pagbaha sa mga barangay duol sa dagat.

Gihulagway ni Ancajas nga kanhiay, mga barangay sa daplin sa dagat, grabeng maigo sa dagkong mga balod atol sa habagat, apan karon nakubsan na kini tungod sa estraktura.

Naglaum siya nga ang paghuman sa DCCR, uban pang mga lugar nga apektado sa grabeng balod makubsan.

Samtang nabahaan sab ang Sta. Cruz, Davao del Sur, Miyerkules sa gabii, kon diin daghang mga panimalay sa may Barangay Astorga ang grabeng naapektuhan sa baha tungod sa way puas nga pag-ulan.

Sumala kang Sta. Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (Sta. Cruz-MDRRMO) head, Romulo Birondo, sa paghinabi uban sa GMA Super Radyo Davao, gikanayon niini nga mga naapektuhan nga pamilya gipabakwit ug gipahimutang sa evacuation area.

Dugang pa niini nga ang kalit nga pagbaha posibleng nagsugod sa Sitio Tobison, bukirong parte sa Astorga tungod sa kalit nga pagtaas sa tubig sa Sibulan River ug kasikbit nga lugar ilabi na sa Barangay Coronon.

Samtang gisulti sab ni Karlo Alexie Puerto, Office of the Civil Defense-Davao Region (OCD-Davao) Information Officer II, ngadto sa mga tigbalita sa Davao pinaagi sa viber message nga ang ilang buhatan naglusad na og mga "rapid assessment" sa maong kahimtang.

“Ongoing consolidation po tayo on effects of Southwest Monsoon last night. We'll give an update once it is already available,” pasalig niya. (RGP, DEF)