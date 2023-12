Daghang lugar walay klase Lunes, Dis. 4

GATUSAN ka mga tawo ang namakwit, daghang mga gambalay ang naguba, ug daghang mga probinsya ang nagsuspinde sa klase ug trabaho tungod sa 7.4 magnitude nga linog nga miigo sa Surigao del Sur, Sabado sa gabii, Disyembre 2, 2023.

Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), Dominggo Disyembre 3, 2023, mi-upgrade sa magnitude gikan sa 6.9 ngadto sa 7.4.

Ang epicenter niini anaa sa 30-kilometros amihanan-sidlakan sa Hinatuan, Surigao del Sur nga adunay gilawmon nga 25 kilometros. Human sa maong linog ang Phivolcs nipagawas og tsunami warning sa mga probinsya sa Davao Oriental ug Surigao del Sur, apan mga alas 4 sa kaadlawon niadtong Dominggo, Disyembre 3, gikansela ang maong pasidaan.

Sa Davao City, gibutyag sa lokal nga panggamhanan nga padayon pa ang ilang gihimong assessment sa mga gambalay aron masuta kung luwas ba kini human sa pagtay-og, hinuon walay kaswalti sa linog sa siyudad sa Davao.

Sa Facebook post sa Provincial Government of Davao Oriental niadtong Dominggo sa buntag, Disyembre 3, gatusan ka mga residente ang mibakwit paingon sa kaulohan sa probinsiya aron mangita og kapasilongan ugaling mahitabo ang tsunami. Sa dihang gikansela ang alarma, ang mga residente mibalik ra sab sa ilang balay.

Daghan sab og mga residente sa Mati City ang nangitag temporaryong kahiklingan diin ang Golden Valley, Provincial Capitol ug Matiao National High School maoy ilang gitiniran, dihang gipagawas sa Phivolcs ang tsunami warning.

Subay sa bag-o nga linog nga miigo sa probinsiya, temporaryo nga gikansela ang gikatakda nga holiday market, raffle, ug mga bands performances.

Sa samang paagi, ang mga residente sa Surigao del Sur nangadto sa luwas nga dapit tungod sa pagtay-og sa 7.4 nga linog sa probinsya. Sa taho sa Philippine Information Agency-Surigao del Sur (PIA-Surigao del Sur), daghang mga tawo ang nanghawa sa ilang mga balay ug mga gambalay, ug mipaingon sa hawan nga wanang aron luwas sa mangahulog nga mga debris tungod sa linog. Ang mga Surigaonon nangita usab og kapasilungan diin didto sila sa Telaje Covered Court, Provincial Capital Road, Barangay Telaje, sa Tandag City.

Ang Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nimando sa Department of Interior and Local Government (DILG) nga hangyoon ang tanang local chief executives sa probinsiya nga mosumite dayon og pasiunang assessment gumikan sa linog nga miigo sa rehiyon.

Pagsuspinde sa trabaho ug klase

Ang Matina Crossing Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee (BDRRMC) nitambag sa publiko nga likayan ang paggamit sa Matina Crossing overpass. Temporaryo nga gisirad-an sa BDRRMC ang estraktura ug ablihan kini alang sa publiko sa higayon nga kini madeklarar na usab nga luwas alang sa publiko.

Samtang, si Davao Del Norte Governor Edwin I. Jubahib, ug Davao de Oro Gov. Dorothy Montejo Gonzaga, niluwat og memorandum niadtong Disyembre 3, sa ilang tagsa-tagsa ka probinsiya nga ang pagsuspenso sa trabaho ug klase sa tanang publiko ug pribadong ahensya ug eskwelahan dunay pagbuot sa mga local chief executives.

Subay sa memorandum, si Jose E. Relampagos, City Mayor sa Panabo, nagsuspenso sa klase sa tanang lebel sa pampubliko ug pribado nga eskwelahan, ingon man pagtrabaho sa mga buhatan sa gobyerno karong adlawa, Disyembre 4, 2023, kini aron masusi ang epekto sa linog nga miigo sa mga rehiyon sa Mindanao.

Ingon man, ang munisipyo sa Monkayo ​​nagsuspinde sa klase sa tanan nga lebel sa pribado ug publiko nga mga eskuylahan, Lunes, Disyembre 4, gilakip usab ang mga kawani sa pagtudlo ug dili pagtudlo. Nagpagawas usab ang maong buhatan og suspensiyon sa trabaho alang sa mga empleyado sa Local Government Unit (LGU) sa Monkayo ​​tungod kay nakita ang mga kadaot sa mga buhatan sa munisipyo.

Sa pagsulat niini nga balita, daghang mga lugar sa rehiyon ang padayon nga nakasinati og mga aftershocks sa linog.