Davao Occidental island gitay-og sa M6.7 linog

GITAY-OG sa magnitude 6.7 nga linog ang Sarangani Island sa Davao Occidental niadtong Martes, Enero 9, 2024, sa alas 4:48 kaadlawon, sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sayo niini, gitaho sa Phivolcs nga ang linog nga niigo sa lugar naa sa magnitude 7.1.

Gitaho sa Phivolcs nga ang linog usa ka tectonic origin gikan sa 183 kilometros (km) sa southeast sa Balut Island sa Sarangani Island. Duna kini gilabnon nga 94 km.

Nabati sab ang Intensity IV sa Glan, Malungon, ug Kiamba sa Sarangani samtang Intensity III nabati sa General Santos City; Koronadal City, Tupi, Polomolok, ug T'boli sa South Cotabato; Alabel, ug Malapatan sa Sarangani; ug Matalam, Cotabato.

Intensity II sab sa Tampakan, Tantangan, Banga, Norala, Santo Niño, Surallah, ug Lake Sebu sa South Cotabato; Zamboanga City; Maitum sa Sarangani; Kidapawan City, Makilala, M'lang, Pigcawayan, Tulunan, ug Kabacan sa Cotabato; ug President Quirino sa Sultan Kudarat, samtang Intensity I nabati sa Cagayan de Oro City; Maasim sa Sarangani; Arakan sa Cotabato; ug Isulan, Sultan Kudarat.

Hinuon, gisulti sa Phivolcs nga walay hulga sa tsunami base sa nakuha nga sea-level data human sa linog.

"However, earthquakes of this size may generate unusual sea level disturbances that may be observed along coasts near earthquake epicenter of Davao Occidental," pulong pa sa Phivolcs. (Ralph Lawrence G. Llemit)