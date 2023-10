DCNHS, drayber sa taksi nagkasabot na

NAGKASABOT na ang tagdumala sa Davao City National High School ug ang drayber nga maoy nakaguba sa porsiyon sa pader nga maoy moayo niini sa Biyernes, Oktubre 20, 2023.

Si City High Principal Evelyn Magno nagsulti ngadto sa SunStar Davao sa paghinabi sa telepono, Miyerkules sa buntag, Oktubre 18, nga ang tagdumala sa eskuwelahan nakig-istorya na sa drayber nga ayuhon ang naguba nga pader.

“We are demanding for the total rehabilitation and replacement of the damaged property because that is tantamount to reckless imprudence resulting in damage of government property,” matud ni Magno.

Asoy ni Magno nga ang drayber niduol na sa eskuwelahan Miyerkules ug iyang gisultihan ang drayber nga ang buot lang nilang mahitabo nga ayuhon ang naguba nga porsiyon sa pader kay basin og mao ni ang agian sa mga tawo ug kawatan aron nga makasulod sa eskuwelahan ug dako na hinuon nga problema.

Nihangyo matud pa ang drayber nga lugwayan ang panahon sa pag-ayo niini hangtud sa Biyernes kon diin niuyon si Magno.

Kahinumdoman nga human sa insidente, gimandoan ni Magno ang guwardiya sa eskuwelahan nga butangan og temporaryong ali aron nga mapugngan ang mga tinun-an nga molusot pagawas sa bangag.

Gipostingan sab og guwardiya aron nga maoy molantaw sa dapit aron nga masegurong way mosulod nga mga tawo ug di sab agian sa mga tinun-an.

Gipahimangnoan sab ni Magno ang tanang drayber nga kanunay nga mag-amping samtang magdrayb aron nga malikayan ang aksidente. Kinahanglan nga matag drayber alerto sa tanang panahon aron nga di sila makadanyos og bisan unsang propedad.

Ang naguba nga porsiyon sa pader tungod sa pagkabangga sa taksi ug pickup niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 16. Giingon nga atol sa aksidente, nidiretso ang taksi sa pader nga maoy hinungdan sa pagkaguba niini.