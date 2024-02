DCPO mga lodging inns gipahimangnoan minor di pasudlon

ANG Davao City Police Office (DCPO) nagpahimangno sa mga balay-kalingawan, mga lodging inns ug mga hotels nga dili magpasulod og mga minor de edad labi pa kung dili kabanay ang kauban.

Giingon nga posible kining mahitabo labi pa panahon sa Pebrero nga gikonsidera sa kadaghanan nga love month.

Sumala sa DCPO nga kini usa ka warning sa mga nanag-iya og mga hotels, motels, inns, disco bars, nightclubs, ug sa uban pang susama niini nga mga establisyemento, nga dili magpa-sulod og mga bata nga nag edad ubos sa 18-anyos nga walay kuyog nga ginikanan, hamtong nga kadugo, o legal nga tigbantay.

Nasayran nga ang madakpan kasohan ubos sa Republic Act 7610 o ang "Special Protection for Children, against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act", Article VII, Section 11.

Lakip sa silot ang pagpasirado sa establisyemento ug pagkansela sa Authority to Operate.

Nanawagan ang kapulisan nga kung adunay makita o nahibaloan nga malapason sa maong balaod, i-report dayon kini sa kapulisan o itawag sa 911.