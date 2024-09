Demolisyon sa illegal estraktura sa dikes, taytayan padayon

PADAYON ang Public Safety and Security Office (PSSO) ug ang River Patrol Monitoring Team (RPMT) sa pagguba sa mga illegal nga istraktura nga gitukod ibabaw sa mga dikihan (dikes) ug sa ilawom sa mga tulay.

Gisulti ni PSSO head Angel Sumagaysay nga naglusad sila og demolisyon matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes.

Matud niya nga ang tumong sa RPMT mao ang paglukat sa bisan unsang ilegal nga estraktura mga dikihan sa Davao.

“Unang una ang dike man gud is a dike para sa tubig [sa sapa], dili dapat siya masira kay mao ni nagapugong sa’tong mga tubig kung panahon nga magbaha,” pagtin-aw niya atol sa I-speak session, Huwebes.

Sulti niya nga una silang makig-istorya sa mga kapitan sa barangay ug purok leader ug molusad og pagpaniid una mohimo og demolisyon ug monitoring.

Gikan Enero hangtud Septyembre karong tuiga, kinatibuk-ang 13 ka ilegal estraktura ang gipangguba. Kasagaran niini mao ang ekstensiyon sa mga balay sama sa kasilyas, kusina, kiosks, ug mga kulongan sa hayop.

Mga lugar ug mga barangay nga dunay mga ilegal nga estraktura sa ibabaw sa dikihan nga gisurbey, gimonitor, ug gidemolis naglakip sa Catalunan Grande, Bangkas Heights, Barangay 10-A San Rafael, Punta Dumalag, Barangay 19-B Bacaca, Waan, Times Beach, Mahayahay Bridge, Wangan, Bago Aplaya, Matina Crossing ug Calinan.

Dugang ni Sumagaysay nga uban nagpabarog og mga boarding houses.

“Himuan nila na og apartment then pa-arkilahan, in expense sa atoang dikes so, naga-income sila. So, ana ka innovative ang atoang kaigsuonan,” butyag niya.

Hinuon, matud niya, nga wala sila makasugat og "violent reaction" gikan sa mga tag-iya.

“Nasabtan nila eh. Pila na ni ka-tuig nato ginahimo. Although, papilion man namo sila- self-demolition or kami mismo. Para at least magamit pud nila ang ilang mga materials, usahay sila na, voluntary na sila na ga demolish,” pag-angkon niya.

“So, ginatuyok nato ang tanan nga mga dikes sa tibuok Davao City. Pero again, paspas gihapon, sige-sige ang monitoring kay kung magiging complacent ta, balikon gihapon na siya,” paneguro niya. (PR)