DENR-Davao mipagawas og ‘notice of violation’ batok Isla Reta Resort sa pagkupot og pawikan

MIPAGAWAS og Notice of Violation ang Department of Natural Resources-Davao Region (DENR-Davao) ngadto sa usa ka sikat nga resort sa Island Garden City of Samal (IGACOS) probinsya sa Davao del Norte, mahitungod sa giingong temporaryo nga pagkupot aron buhion ang mga Hawksbill turtle hatchlings, apan buhian nila kini sa dagat human sa unom ka bulan, suma sa resort.

Sa usa ka post sa DENR-Davao Huwebes sa buntag, Enero 18, 2024, gikatahong pinaagi sa Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) Panabo, mipagawas ang departamento og Notice of Violation (NOV) ngadto sa Isla Reta Beach Resort tungod ang resort alegasyong misupak sa Republic Act (RA) 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.

Matod sa maong balaudnon, ginadili ang maski kinsang indibidwal nga tuyo-ong pahimuslan ang mga gikaingong wildlife resources ug ang ilang mga gambalay, o pagkolekta, pagpangita o pagpanag-iya og mga mananap o mga by-product niini.

Posibleng silot o multa ang posibleng atubangon sa resort naglakip sa pagkabilanggo sulod sa duha ngadto sa upat ka tuig sa responsable, ingon man multa gikan sa P30,000 ngadto sa P300,000 kon kritikal ang mga krimen nga nahimo batok sa mga giilang species.

Isip pagsunod sa NOV, ang tag-iya sa resort kinahanglang buhian ang mga bag-ong pusang pawikan sulod sa usa ka adlaw gikan sa pagkadawat sa NOV; kon dili, ang departamento mahimong mopadayon sa legal nga aksyon.

Niadtong Enero 15, 2024, ang Isla Reta Resort sa usa ka post sa Facebook nagpahibalo sa pagkadiskobre sa mga napusa nga pawikan sa ilang mga baybayon, ug miingon sab silang ila kining atimanon ug buhian kini inig molabay na ang unom ka buwan.

Kini nga viral post maoy nakaaghat sa DENR-Davao sa pagbisita sa lugar ug didto ilang nadiskubrehan ang 130 ka mga Hawksbill turtle hatchlings nga gisulod sa styro boxes.

Dugang pa, nadiskobrehan sa DENR-Davao nga ang mga bag-ong pusang pawikan gipakaon og mga pellets for freshwater tortoises nga makapamenos sa ilang survival instincts kung kini buhian sa lawod.

Adunay lima ka giila nga klase sa pawikan sa Pilipinas ug kini mao ang Hawksbill, Green Sea, Olive Ridley, Loggerhead, ug Leatherback. Ang Hawksbill ug Leatherback giklasipikar nga Critically Endangered nga adunay dakong risgo nga mapuo pinaagi sa Department Administrative Order (DAO).

Ang DENR-Davao dayon nag-awhag sa mga indibidwal sa pakig-istorya sa DENR kung makakita sila og bisan unsang matang sa wildlife. Ang departamento mohimo sab og mga kampanya sa Communication, Education, and Public Awareness (CEPA) aron mapalig-on ang pakigtambayayong sa komunidad sa pagpreserba ug pagpreserba sa wildlife.

Niadtong Enero 17, 2024, ang resort gisita usab sa Interfacing Development Interventions for Sustainability (Idis) tungod sa ilang dili awtorisado nga pagpadako sa mga bag-ong pusang pawikan.