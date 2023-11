Drayber hubog, 4 patay sa aksidente

HUBOG ang drayber sa van nga misungag sa duha ka motorsiklo alas 8:05 sa gabii, Lunes, Nobyembre 27, 2023 sa Kabacan, probinsiya sa Cotabato.

Sa maong insidente upat ka tawo ang namatay nga giila nga sila si Mohaimen Bangkailan, 29, drayber sa Honda Click; backrider nga si Almina Bangkailan, 21; Nasser Mansag Cadulong, drayber sa XR; ug Kalya Sacandal, backrider sab.

Sumala ni Cotabato Police Provincial Office Director Colonel Harold Ramos nga gibanggaan sa D4D Toyata van nga gimaneho ni Marcelino Sacharias nga taga Carmen, Cotabato Province ang iyang kasugat nga duha ka motorsiklo sa Barangay Kayaga, Kabacan, Cotabato Province.

Tungod sa kakusog sa impak sa bangga, nangalagpot ang mga biktima sa ilang gisakyan nga motorsiklo.

Patay on the spot ang duha ka angkas samtang nadala pa sa mga pulis ang duha ka drayber sa motorsiklo sa balay tambalanan apan pulos gideklara sa mga doktor nga dead on arrival.

Nadala sab sa hospital ang drayber sa van nga hubog ug anaa sa talandugong kahimtang.

Pasakaan sa tukmang kaso ang drayber sa van sa kamatayon sa upat ka tawo nga sakay sa motorsiklo nga iyang gibanggaan.