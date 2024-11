Drayber nga nidaro sa tindahan nakainom

NAKAINOM og ilimnong makahubog ang drayber sa multicab nga mibangga sa tindahan ug mipatay og usa ka babaye alas 3 sa kaadlawon, Nobyembre 16, 2024, sa Barangay Balutakay, Hagnoy, Davao del Sur.

Kini base sa inisyal nga imbestigasyon kapulisan sa Hagonoy Municipal Police Station human nga nanimaho og ilimnong makahubog ang drayber.

Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ug kalapasan sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act ang atubangong kaso sa drayber.

Una niini, giingong nakatulog ang drayber samtang gamaneho sa multicab ug milahos sa tindahan.

Ang biktima nga si alyas Norma, 33-anyos, kauban ang bana, miingon nga dihang ilang nakita nga padulong na ang multicab kanila, daling nikaratil og dagan ang asawa sa tindahan diin didto sab mipadulong ang sakyanan.

Gikustodiya sa kapulisan ang drayber samtang nagbangutan ang pamilya sa biktima. (Jeepy P. Compio)